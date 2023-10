La conviction en faveur de l'investissement responsable s'est renforcée malgré la polarisation et les perturbations économiques

TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La conviction en faveur de l'investissement responsable n'a fait que se renforcer, selon les nouvelles données du Rapport de tendances de l'investissement responsable (IR) canadien 2023. Publié aujourd'hui par l'Association pour l'investissement responsable (AIR) du Canada, le rapport suit les tendances et les perspectives nationales de l'IR, qui font référence aux investissements intégrant les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection et de gestion.

Ce rapport 2023, le premier que l'AIR produit de manière annuelle et non bisannuelle, a vu la proportion d'actifs gérés par l'IR augmenter à 49 %, alors même que les actifs sous gestion en général ont diminué. L'élan des investisseurs mondiaux en faveur de l'amélioration, de l'alignement et de l'intégration des rapports sur le développement durable dans les marchés de capitaux a de fortes répercussions au Canada, qui se renforceront au fil du temps avec l'adoption des normes émergentes au niveau international.

Les données de cette année montrent une nette augmentation de la confiance des investisseurs dans la qualité des rapports ESG, tant pour les rapports en général qu'en ce qui concerne leurs propres données. La sophistication croissante de l'IR entraînant une surveillance accrue et des attentes plus élevées, les investisseurs attendent avec impatience des définitions, des normes et des cadres cohérents à l'échelle mondiale. Cela fournira le langage commun et la comparabilité nécessaires pour renforcer la confiance et répondre aux préoccupations persistantes concernant l'écoblanchiment, la divulgation et l'intégrité des données.

« Alors que les questions de développement durable définissent de plus en plus les risques et les opportunités d'investissement, le secteur financier codifie les pratiques en matière d'IR, accroît la transparence et la communication d'informations, et fait pression pour plus de clarté et de certitude, affirme Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'AIR. Je suis optimiste quant à l'avenir de l'IR au Canada et à la possibilité de profiter de l'élan mondial derrière les outils émergents - des normes de divulgation aux taxonomies vertes et de transition - de manière à faire avancer les priorités du Canada, y compris la réconciliation économique avec les peuples autochtones. »

Les investisseurs demeurent déterminés à mettre en œuvre des pratiques saines en matière d'IR et à adopter des politiques formelles, et ils sont de plus en plus nombreux à partager ces informations publiquement. Leur prise en compte des facteurs ESG dans les décisions d'investissement continue d'être motivée par les mêmes facteurs principaux que dans les trois sondages précédents : minimiser les risques et améliorer les rendements. Cette considération, combinée avec la tendance à la hausse de la part de marché occupée par l'IR, témoigne de la conviction inébranlable des investisseurs responsables.

Principales conclusions du rapport 2023 :

La minimisation des risques est la première raison pour laquelle les organisations prennent en compte les facteurs ESG, suivie par l'amélioration des rendements dans le temps et le respect des obligations fiduciaires.

Les émissions de GES sont le facteur ESG le plus souvent pris en compte dans les décisions d'investissement, suivi par la diversité et l'inclusion au sein des conseils d'administration et l'atténuation du changement climatique.

L'intégration ESG est la stratégie d'IR la plus couramment utilisée, suivie par l'engagement auprès des entreprises et le filtrage négatif. Plus de 50 % des personnes interrogées déclarent utiliser l'investissement d'impact.

Près de 6 organisations sur 10 se sentent plus confiantes quant à la qualité globale des rapports ESG par rapport à l'année dernière.

Selon les répondants, les trois principaux obstacles à la croissance de l'IR restent l'écoblanchiment, l'absence de cadres de divulgation normalisés et le manque de données fiables.

La croissance de l'IR est motivée par le changement climatique, la demande des investisseurs en matière d'ESG/d'impact et les orientations/exigences réglementaires.

Citations des partenaires de l'édition 2023 du Rapport de tendances de l'IR au Canada :

« L'augmentation de la part des actifs de l'IR, dans un contexte de baisse des actifs totaux sous gestion à la suite des marchés très difficiles en 2022, valide clairement l'importance de l'investissement responsable et l'engagement des organisations à cet égard, a déclaré Roger Beauchemin , président et chef de la direction d'Addenda Capital. Alors que les défis de l'avenir s'annoncent de plus en plus complexes, la gestion du risque est une priorité pour beaucoup. Nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que les actifs de l'IR poursuivent leur croissance grâce au développement et à la mise en œuvre continus de normes, à l'amélioration constante de la qualité des données et à la confiance croissante envers la production de rapports ESG. »

, président et chef de la direction d'Addenda Capital. Alors que les défis de l'avenir s'annoncent de plus en plus complexes, la gestion du risque est une priorité pour beaucoup. Nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que les actifs de l'IR poursuivent leur croissance grâce au développement et à la mise en œuvre continus de normes, à l'amélioration constante de la qualité des données et à la confiance croissante envers la production de rapports ESG. » « En tant que partenaire de longue date de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), Placements AGF applaudit le travail, le plaidoyer et la recherche de premier plan que l'AIR effectue pour favoriser le changement dans le domaine de l'investissement durable, indique Karrie Van Belle , chef du marketing et de l'innovation chez Placements AGF. Le Rapport de tendances de l'investissement responsable fournit aux conseillers et aux investisseurs des informations approfondies sur les tendances nationales et les perspectives de l'investissement responsable, tout en rendant compte de l'évolution et des changements prospectifs qui se sont produits ces dernières années. »

, chef du marketing et de l'innovation chez Placements AGF. Le Rapport de tendances de l'investissement responsable fournit aux conseillers et aux investisseurs des informations approfondies sur les tendances nationales et les perspectives de l'investissement responsable, tout en rendant compte de l'évolution et des changements prospectifs qui se sont produits ces dernières années. » « Il est encourageant de constater la maturation de l'investissement responsable chez les gestionnaires de fonds canadiens, affirme Fate Saghir, vice-présidente principale et cheffe du développement durable chez Placements Mackenzie. Cela est particulièrement évident dans la prise en compte des facteurs ESG pour minimiser le risque au fil du temps, une pratique que nous, chez Mackenzie, avons mise en œuvre dans nos boutiques de placement diversifiées afin de nous aligner sur les résultats des clients. »

« Il est encourageant de constater que les gestionnaires et les propriétaires d'actifs continuent de placer les besoins de leurs clients au premier plan - comme il se doit - lorsqu'il s'agit d'appliquer des stratégies d'investissement responsable, dit Adelaide Chiu , vice-présidente et chef de l'investissement responsable chez Placements NEI. Le fait que la réduction des risques, l'amélioration des rendements et le respect des obligations fiduciaires restent les principales raisons de prendre en compte les informations non financières matérielles souligne l'importance de l'intégration des questions ESG. Au fur et à mesure que la normalisation des informations divulguées s'améliore et que la confiance quant à la fiabilité des rapports augmente, il n'y aura plus de raison d'ignorer ces informations dans la poursuite du succès des investissements des Canadiens. »

, vice-présidente et chef de l'investissement responsable chez Placements NEI. Le fait que la réduction des risques, l'amélioration des rendements et le respect des obligations fiduciaires restent les principales raisons de prendre en compte les informations non financières matérielles souligne l'importance de l'intégration des questions ESG. Au fur et à mesure que la normalisation des informations divulguées s'améliore et que la confiance quant à la fiabilité des rapports augmente, il n'y aura plus de raison d'ignorer ces informations dans la poursuite du succès des investissements des Canadiens. » « RBC Gestion mondiale d'actifs est fière de poursuivre sa collaboration avec l'Association pour l'investissement responsable au Canada en commanditant le Rapport de tendances de l'IR canadien de 2023. Des recherches comme celle-ci fournissent aux conseillers et aux investisseurs canadiens des informations et des points de vue importants sur l'évolution du paysage ESG, ce qui constitue une priorité commune à nos deux organisations. » Melanie Adams , vice-présidente et cheffe, Investissement responsable, Investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs

À propos du Rapport de tendances de l'IR

L'AIR publie le Rapport des tendances de l'investissement responsable canadien pour comprendre et évaluer les caractéristiques de l'investissement responsable au Canada. Environics Research a mené à bien cette étude au nom de l'AIR. Les résultats sont basés sur les contributions des organisations invitées à participer à un sondage en ligne entre le 9 mai et le 6 juillet 2023, ainsi que sur des recherches documentaires effectuées par l'AIR. Tous les chiffres sont ceux en vigueur au 31 décembre 2022 et son exprimés en dollars canadiens. Le sondage précédent a été réalisé en 2022, et avant cela, les sondages ont été réalisés tous les deux ans. Le rapport 2023 a été généreusement parrainé par Addenda Capital, Placements AGF, Placements Mackenzie, Placements NEI et RBC Gestion mondiale d'actifs.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'AIR est l'association industrielle canadienne pour l'investissement responsable. L'adhésion à l'AIR comprennent des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des fournisseurs de services qui appuient son mandat de promotion de l'investissement responsable sur les marchés de détail et institutionnels du Canada. Les membres institutionnels de l'AIR gèrent collectivement plus de 40 billions de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca.

SOURCE Association Pour l'Investissement Responsable

Renseignements: Pour plus d'informations ou des demandes d'entrevue, veuillez contacter :Ady Jonsohn, Vice-présidente, développement et diffusion de contenu, Association pour l'investissement responsable, [email protected]