La convention collective 2025-2029 en construction ratifiée par les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie

VILLE DE QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a tenu une assemblée générale spéciale lors de laquelle les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction ont largement entériné deux ententes quant au renouvellement de la convention collective, soit l'entente portant sur les clauses communes et l'entente sectorielle.

Depuis le début des pourparlers, l'ACRGTQ désire en arriver à un accord négocié avec l'Alliance syndicale, avant l'échéance de la présente convention collective au 30 avril, dans le but d'éviter toute perturbation sur les chantiers de construction.

Alors que le gouvernement du Québec souhaite investir dans les infrastructures pour contrer les menaces d'une récession liée aux politiques américaines, l'industrie de la construction est maintenant unie et prête à répondre à l'appel des décideurs publics.

Rappelons que lors du dernier budget provincial, le gouvernement a annoncé l'octroi de 11G$ supplémentaires au Plan québécois des infrastructures 2025-2035 (PQI), dont 3,4G$ pour le secteur routier et 1,4G$ pour le transport en commun. Le PQI total se chiffre maintenant à 164 G$, dont 35,8 G$ pour le secteur routier et 14,5 G$ pour le transport en commun.

Enfin, mentionnons qu'avec une prévisibilité des conditions de travail pour les années à venir, l'industrie de la construction se positionne désormais comme un secteur économique de premier choix permettant notamment aux employeurs d'attirer et de retenir une main-d'œuvre qualifiée.

