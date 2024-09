OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Dans l'ensemble des six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR), le nombre total de mises en chantier (68 639) a augmenté au premier semestre de 2024. Il s'est accru de 4 % par rapport à la même période en 2023 (65 905), grâce à de fortes hausses à Calgary, Edmonton et Montréal. C'est ce que révèle le dernier Rapport sur l'offre de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce rapport examine les tendances de la construction résidentielle dans les six plus grandes RMR du Canada : Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal.

Les promoteurs ont continué de mettre l'accent sur la construction d'immeubles d'appartements, qui a atteint des niveaux historiquement élevés. En effet, les 49 172 appartements commencés au premier semestre de 2024 ont représenté 72 % des logements mis en chantier dans les six RMR. La construction de logements locatifs a été stimulée par de nombreuses politiques et mesures incitatives gouvernementales. Les logements locatifs ont représenté une proportion sans précédent (47 %) des appartements mis en chantier, et plus du tiers de toutes les habitations dont on a commencé la construction. À Montréal, par exemple, les mises en chantier de logements locatifs ont augmenté de 106 % et se sont chiffrées à 7 192, le plus grand nombre parmi les six marchés couverts.

En outre, les promoteurs se sont efforcés en priorité de rattraper leur retard dans les chantiers déjà en cours, qui ont atteint un nombre record au premier semestre de 2024. Ainsi, les achèvements d'appartements ont augmenté dans les six RMR et ont enregistré de nouveaux records dans chacune d'elles, sauf à Montréal et à Vancouver.

Par contre, lorsque l'on rajuste ces gains en fonction de la croissance démographique, on constate que les mises en chantier d'habitations par habitant sont restées stables par rapport à la même période l'an dernier. Elles ne sont pas assez fortes pour suivre le rythme de la croissance de la demande.

Citation :

« La croissance du nombre réel de mises en chantier au premier semestre de 2024 est encourageante, vu le resserrement des conditions de financement et la hausse des coûts de construction pour les constructeurs d'habitations. Les taux d'inoccupation sont exceptionnellement faibles dans les plus grandes villes du Canada. L'augmentation des investissements du secteur privé, qui fait croître la construction de logements locatifs, est donc une très bonne nouvelle. Cependant, le nombre de mises en chantier par habitant demeure une préoccupation. En effet, il montre que l'offre n'a pas augmenté suffisamment pour suivre le rythme de la demande et améliorer l'abordabilité globale », a déclaré Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL.

*Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal.

Sources : SCHL, Conference Board du Canada; calculs de la SCHL

Faits en bref :

C'est à Calgary et à Edmonton que les mises en chantier d'habitations ont augmenté le plus. Elles ont atteint un record absolu à Calgary et leur deuxième niveau en importance à Edmonton . Même les mises en chantier de maisons individuelles ont été exceptionnellement fortes dans ces deux RMR.

et à que les mises en chantier d'habitations ont augmenté le plus. Elles ont atteint un record absolu à et leur deuxième niveau en importance à . Même les mises en chantier de maisons individuelles ont été exceptionnellement fortes dans ces deux RMR. À Montréal , les mises en chantier d'habitations se sont redressées. Elles ont bondi de 58 % par rapport au creux qu'elles avaient touché l'an dernier, le plus bas en 26 ans. La plupart des logements mis en chantier sont destinés à la location.

, les mises en chantier d'habitations se sont redressées. Elles ont bondi de 58 % par rapport au creux qu'elles avaient touché l'an dernier, le plus bas en 26 ans. La plupart des logements mis en chantier sont destinés à la location. Les mises en chantier d'habitations ont diminué à Toronto , Vancouver et Ottawa . Les mises en chantier d'appartements, notamment de copropriétés, ont reculé, car les appartements vendus sur plan ont perdu de leur attrait pour les investisseurs - surtout à Toronto et à Vancouver . En effet, ils sont devenus moins rentables en raison des coûts de financement élevés et de la baisse de la demande.

, et . Les mises en chantier d'appartements, notamment de copropriétés, ont reculé, car les appartements vendus sur plan ont perdu de leur attrait pour les investisseurs - surtout à et à . En effet, ils sont devenus moins rentables en raison des coûts de financement élevés et de la baisse de la demande. Vu le resserrement des conditions de financement des nouveaux ensembles résidentiels, les constructeurs d'habitations se sont efforcés en priorité de rattraper leur retard dans les chantiers déjà en cours. Cette situation a entraîné une augmentation du nombre d'appartements achevés dans les six RMR.

Malgré les différences régionales dans la construction résidentielle, les municipalités et les provinces de partout au pays travaillent activement à accroître l'offre et la diversité de logements.

