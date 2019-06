La construction d'une station de recherche et sauvetage maritime à Hartley Bay permettra d'accroître la sécurité sur la côte Nord de la Colombie-Britannique

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - Grâce au Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, le gouvernement du Canada améliore la sécurité maritime et protège les voies navigables et les côtes du Canada pour aujourd'hui et demain.

Dans le cadre de ce plan, la Garde côtière canadienne et la Première Nation Gitga'at travaillent ensemble et progressent bien en vue de construire une nouvelle station de recherche et sauvetage de la Garde côtière à Hartley Bay (C.-B.). Grâce à un protocole d'entente, la Garde côtière et la Première Nation Gitga'at ont jeté les bases de la meilleure façon d'aborder ce nouveau projet d'infrastructure de sécurité maritime, qui doit être réalisé sur le territoire traditionnel de la Première Nation Gitga'at.

Les stations de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne sont essentielles à la protection des marins, y compris ceux qui naviguent à proximité des côtes. Cette nouvelle station, située à l'emplacement stratégique de Hartley Bay, augmentera la capacité d'intervention en cas d'urgence maritime dans cette région éloignée sur la côte de la Colombie-Britannique, et sera complémentaire à la capacité du programme actuel d'intervention d'urgence que le peuple Gitga'at met à exécution dans sa collectivité.

Cette nouvelle station de recherche et sauvetage de la Garde côtière permettra de faire appel à des équipages hautement qualifiés pour doter l'installation en personnel, et améliorera l'intervention en cas d'incidents de recherche et de sauvetage maritimes et d'autres dangers potentiels, 24 heures sur 24.

En construisant une infrastructure maritime à Hartley Bay, nous progressons dans notre engagement à travailler en partenariat avec les dirigeants des Premières Nations pour améliorer l'accès des collectivités autochtones aux services. Il s'agit là d'un exemple concret de ce qui peut être accompli par la prise de décisions conjointe, et lorsqu'un gouvernement s'engage à promouvoir une véritable réconciliation et à établir une relation avec les peuples autochtones, qui est fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

« Une nouvelle station de recherche et de sauvetage et son personnel hautement qualifié de la Garde côtière canadienne, en partenariat avec la Première Nation Gitga'at, rendront les eaux de cette région plus sûres pour les marins. Cette collectivité connaît ces eaux mieux que quiconque et a déjà été la première à intervenir dans plusieurs situations d'urgence maritime locale. Cette entente pour la construction d'une nouvelle station de recherche et sauvetage de la Garde côtière est une étape importante vers une meilleure intervention en cas d'urgence maritime dans la région. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Première Nation Gitga'at est très heureuse de ce protocole d'entente et du partenariat de travail entre notre Nation et la Garde côtière canadienne. Cette station de canots de sauvetage de la Garde côtière qui sera construite à Hartley Bay augmentera assurément la capacité d'intervention en cas d'urgence sur la côte Nord de la Colombie-Britannique. »

Chef Arnold Clifton, Première Nation Gitga'at

La Garde côtière canadienne ouvre trois autres stations de recherche et sauvetage en Colombie-Britannique dans le cadre du Plan de protection des océans en vue d'améliorer la sécurité maritime, de protéger le milieu marin et les collectivités côtières du Canada , et de soutenir la croissance économique. Ces trois stations sont situées dans la baie Nootka, à Port Renfrew et à Victoria .





, et de soutenir la croissance économique. Ces trois stations sont situées dans la baie Nootka, à et à . Trois autres stations de recherche et sauvetage vont également être ouvertes à Terre-Neuve-et- Labrador .

