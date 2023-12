CHANGSHA, Chine, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a tenu la conférence mondiale sur les affaires 2024 de Zoomlion Agricultural Machinery à Changsha, du 28 au 29 novembre. L'événement a attiré près de 1 000 concessionnaires, dont plus de 140 représentants internationaux de plus de 20 pays.

Des représentants d’agents internationaux examinent de près les produits de Zoomlion Agricultural Machinery (PRNewsfoto/Zoomlion)

Au cours de la conférence, les concessionnaires participants ont eu l'occasion d'examiner de près la collection d'équipement de pointe de Zoomlion Agricultural Machinery, soit 51 modèles couvrant 12 catégories. La gamme de produits couvre tout le processus agricole, depuis le labourage et la plantation jusqu'à la récolte, la transformation de la paille et le séchage. La nature novatrice et la technologie de pointe de ces offres ont été très bien accueillies par les visiteurs.

« Zoomlion est sur le point de créer un nouveau paradigme dans les domaines de la technologie, du développement de produits, de l'esprit d'équipe et de l'expansion du marché », a déclaré Zhan Chunxin, président du CA et chef de la direction de Zoomlion. « Nous sommes déterminés à exploiter pleinement le pouvoir de la pensée basée sur Internet pour innover dans les modèles de développement non conventionnels. Notre objectif est d'établir un centre de calibre mondial pour les machines et le matériel agricoles. »

Dans le domaine de la technologie et de l'innovation des produits, Zoomlion a tiré parti des ressources de la machinerie de construction et développé des gammes de produits clés dans le secteur de la machinerie agricole, y compris des tracteurs et du matériel pour le riz et le maïs. Des technologies comme l'énergie renouvelable, la numérisation et l'IA du secteur des machines de construction de l'entreprise ont maintenant été transférées à son secteur des machines agricoles. Cette approche a mené à une gamme de produits haut de gamme, intelligents et écologiques, répondant aux besoins de l'industrie. Zoomlion Agricultural Machinery couvre 15 grandes catégories, englobant l'ensemble du cycle agricole.

Pour ce qui est de la capacité de production, de la qualité, du marketing et des services, le département Zoomlion Agricultural Machinery a mis sur pied une équipe dédiée de plus de 2 000 experts en R-D, en ventes et en services. En travaillant de concert avec ses agents et ses concessionnaires, l'entreprise a bâti un vaste réseau de vente et de service qui couvre la Chine et plus de 70 pays et régions dans le monde.

Le modèle d'affaires novateur de l'entreprise à l'étranger met l'accent sur les solutions de bout en bout et l'intégration numérique, ce qui a contribué à une augmentation des revenus à l'étranger de plus de 100 % en date de novembre. Cette croissance a fait de Zoomlion le premier exportateur de machines agricoles de Chine pendant trois années consécutives.

« J'ai commencé à travailler en partenariat avec Zoomlion Agricultural Machinery en 2021. À l'heure actuelle, ses tracteurs, dont la puissance varie de 90 à 230 chevaux, accaparent environ 35 % du marché du Kazakhstan, ce qui en fait le chef de file de l'industrie », a expliqué Aslan, directeur de la succursale d'un concessionnaire kazakh. Notre visite au siège social de Zoomlion a renforcé notre compréhension et notre confiance dans notre futur partenariat. »

Après plus de 30 ans d'innovation et de croissance incessantes, le département de l'industrie lourde de Zoomlion a diversifié ses activités et s'est lancé dans les machines de construction, les machines agricoles intelligentes et les matériaux de construction novateurs. L'entreprise a beaucoup investi dans un centre de fabrication de machinerie de construction à la fine pointe de la technologie.

« Comme nous œuvrons dans le secteur de la machinerie agricole depuis près d'une décennie, nous avons une profonde affection pour l'agriculture. Nous avons connu les hauts et les bas du marché, mais l'engagement à l'égard du développement des machines agricoles demeure inchangé », a déclaré Zhan Chunxin, chef de la direction de Zoomlion. « L'entreprise est déterminée à propulser l'industrie de la machinerie agricole vers une ère de croissance intelligente, écologique et haut de gamme », a ajouté M. Zhan.

