La Compagnie Électrique Lion livre ses 11 premiers autobus scolaires 100% électriques au Michigan dans le cadre du Volkswagen Mitigation Settlement

LANSING, MI, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (Lion) est fière d'annoncer la livraison de 11 de ses autobus 100% électriques dans le cadre du projet pilote d'électrification du transport scolaire de la Michigan Association for Pupil Transportation (MAPT). Cette livraison marque les tout premiers autobus scolaires à être financés par les fonds du Volkswagen Mitigation Settlement attribués au Michigan et à être administrés par le département de l'Environnement, de l'Énergie et des Grands Lacs de l'état. Zeeland Public Schools, Oxford Community Schools, Kalamazoo Public Schools, Gaylord Community Schools et Three Rivers Community Schools sont les circonscriptions scolaires qui se procureront ces 11 autobus scolaires LionC. Ces autobus zéro émission seront déployés sur les routes du Michigan dès l'automne 2019.

À propos du projet pilote du MAPT

Les objectifs de ce programme consistent à réduire les émissions de GES et à améliorer la qualité de l'air, tant à l'intérieur des autobus scolaires, que là où ils s'immobilisent et là où ils circulent. Le programme se concentre spécifiquement sur les enfants vivant dans des régions désignées comme prioritaires pour leur qualité de l'air, ces derniers étant particulièrement vulnérables aux effets néfastes des émissions de diésel.

« Depuis que je suis en poste, je suis dédiée à combattre les changements climatiques, à protéger la santé publique, ici au Michigan, à pousser de l'avant l'état avec de nouvelles technologies et à transformer le transport d'une façon qui améliore aussi nos vies, » mentionne la Gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer. « Des programmes comme celui-ci, qui remplacent des autobus scolaires au diésel par des modèles électriques, permettent aux étudiants d'en apprendre davantage sur les nouvelles technologies et de voir le réel impact qu'ils peuvent avoir lorsqu'on parle de changement climatique. Ces avancées projettent le Michigan sur la bonne voie concernant la viabilité environnementale et renforcent la détermination continue du Michigan en termes de transport de nouvelle génération. »

David Meeuwsen, Directeur des Transports à la commission scolaire Zeeland Public Schools, et Directeur Exécutif du MAPT, déclare « Bienvenue dans le transport scolaire du 21e siècle. Nous sommes excités d'être l'une des premières commissions scolaires dans l'état du Michigan à utiliser les véhicules zéro émission de Lion pour nos étudiants. Zeeland veille à ce que nos flottes de transport soient aussi vertes que possible, conformément aux normes en vigueur dans nos nouveaux établissements scolaires, afin d'offrir ce qu'il y a de mieux pour nos étudiants et notre communauté. Ce projet pilote aura la chance de démontrer toutes les retombées positives que les véhicules zéro émission ont à offrir à nos communautés, comme un air plus propre, des classes spécialisées en sciences, technologies, génie civil et mathématiques (S.T.I.M.), des technologies V2B et V2G, des coûts de maintenance moindres, ainsi qu'une atmosphère plus silencieuse dans le bus. »

Le Vice-Président des ventes États-Unis chez Lion, Nate Baguio, a aussi déclaré que « Lion est reconnaissant de l'opportunité d'offrir un environnement sain avec ses autobus scolaires zéro émission au Michigan. Ce fût un plaisir de travailler en partenariat avec les circonscriptions scolaires du Michigan et l'équipe Lion est enthousiaste face à l'idée de travailler avec d'autres organisations pour la suite du déploiement de véhicules lourds 100% électriques au Michigan. »

Nadine Girault, la Ministre Québécoise des Relations Internationales et de la Francophonie a mentionné « Nous sommes très heureux de constater que les entreprises québécoises aident à la réduction des GES de nos partenaires américains, particulièrement ceux du Michigan. Ces derniers sont fermement résolus à s'engager en matière d'électrification des transports. Le choix des autobus scolaires de La Compagnie Électrique Lion est source de grande fierté. Je tiens à souligner la contribution de la délégation du Québec à Chicago, qui s'emploie activement à développer le marché des véhicules intelligents et électriques au Michigan et qui accompagne nos entreprises innovantes dans leur implantation sur le marché américain. »

Les autobus reçus par Zeeland Public Schools, Oxford Community Schools, Kalamazoo Public Schools, Gaylord Community Schools et Three Rivers Community Schools ont une autonomie de 200 km avec une capacité de 71 passagers. Ces autobus sont aussi équipés de la technologie de recharge bidirectionnelle V2G (vehicle-to-grid). Cela signifie que les circonscriptions précédemment mentionnées seront en mesure de retourner l'énergie non-utilisée par les batteries à bord des véhicules, aux systèmes électriques avoisinants durant leurs moments d'utilisation accrue d'énergie. Cette fonction a pour but de permettre une circulation électrique bidirectionnelle qui sera en mesure d'alimenter les écoles et les abris d'urgence.

À propos de La Compagnie Électrique Lion

Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La compagnie pense, conçoit et produit des autobus et des minibus 100 % électriques, conçus pour le transport scolaire, adapté et collectif, ainsi que des camions commerciaux urbains électriques. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord.

Lion est la première compagnie à avoir fabriqué des autobus zéro émission et le seul manufacturier d'autobus scolaires électriques à avoir cumulé plus de 3 millions de kilomètres à l'odomètre. Plus d'une centaine d'autobus scolaires LionC roulent actuellement sur les routes d'Amérique du Nord.

La Compagnie Électrique Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries ainsi que le fourgon. À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers l'électrification des transports entrainera des améliorations majeures au sein de notre communauté́, de notre environnement et de notre qualité́ de vie.

