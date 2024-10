Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et le rapport de gestion du troisième trimestre 2024 de la société, ainsi que son rapport annuel 2023, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GUELPH, ON, le 31 oct. 2024 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co‑operators (« Co‑operators Générale ») publie aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. La perte nette consolidée s'est établie à 45,2 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 0,2 million de dollars pour le trimestre correspondant de 2023. Par conséquent, le résultat par action ordinaire du trimestre s'est établi à 1,71 $, comparativement à 0,05 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

« Le troisième trimestre de 2024 a été éprouvant pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes et pour notre clientèle en raison de quatre événements météorologiques majeurs qui ont eu des effets dévastateurs, constatés par plus de 7 milliards de dollars de pertes assurées dans l'ensemble du secteur. Cela témoigne, une fois de plus, de l'impérieuse nécessité d'élargir l'approche traditionnelle pour donner également la priorité à la réduction des risques et à la prévention des sinistres », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators. « Si ces événements ont pesé lourd dans notre perte technique ce trimestre, la croissance des polices dans toutes les gammes de produits et les bons résultats de nos placements ont permis de compenser cet impact et de maintenir notre forte résilience financière. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE CO‑OPERATORS GÉNÉRALE

(en millions de dollars, sauf pour le résultat par action ordinaire et les ratios)



Troisième

trimestre Troisième

trimestre Cumul Cumul

2024 2023 2024 2023 Principales données financières







Primes directes souscrites (PDS) 1 514,6 1 314,7 4 150,4 3 630,2 Produit net des activités d'assurance (PNA) 1 222,4 1 090,0 3 531,8 3 153,0 Résultat net (perte) (45,2) (0,2) 144,3 52,9 Revenus et profits nets

de placement 174,7 5,8 344,3 149,1 Total de l'actif1 8 379,4 7 695,7 8 379,4 7 695,7 Capitaux propres1 2 718,4 2 575,2 2 718,4 2 575,2









Principaux indicateurs de succès







Croissance des PDS 15,2 % 10,6 % 14,3 % 10,2 % Croissance du PNA 12,1 % 7,7 % 12,0 % 7,3 % Résultat technique - excluant l'actualisation et l'ajustement pour le risque (180,9) (44,5) (111,9) (138,6) Résultat par action ordinaire (1,71 $) (0,05 $) 5,06 $ 1,71 $ Rendement des capitaux propres (6,5 %) (0,0 %) 7,3 % 2,8 % Ratio combiné - excluant l'actualisation et l'ajustement pour le risque 114,7 % 104,0 % 103,2 % 104,4 % Test du capital minimal (TCM)1 214 % 236 % 214 % 236 % 1 L'état de la situation financière et les résultats du TCM pour 2023 sont en date du 31 décembre









ANALYSE DU TROISIÈME TRIMESTRE

Au troisième trimestre, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 15,2 %, atteignant 1 514,6 millions de dollars, comparativement au même trimestre en 2023. Les produits nets des activités d'assurance (PNA) ont pour leur part augmenté de 12,1 %, pour s'établir à 1 222,4 millions de dollars, pendant ce même trimestre. Cette hausse des PDS a été observée dans tous nos secteurs d'activité, essentiellement portée par la progression de 21,0 % du secteur de l'assurance automobile. Les PDS ont connu une hausse dans toutes les régions, l'Ontario arrivant en tête avec une augmentation de 16,1 %. La croissance des PDS et des PNA est attribuable à l'augmentation des primes moyennes et à la croissance du nombre de véhicules assurés et de polices en vigueur, principalement en raison de la croissance des affaires nouvelles et de l'amélioration du taux de fidélisation.

Le résultat technique de Co‑operators Générale pour le troisième trimestre de 2024, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque, s'est établi à 180,9 millions de dollars, soit une baisse de 136,4 millions de dollars par rapport à la perte technique de 44,5 millions de dollars à la période correspondante de 2023. Ce recul est principalement attribuable à l'augmentation du montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés de 230,3 millions de dollars et à la hausse de frais divers, notamment d'acquisition, de 38,5 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2023. Ces chiffres ont été partiellement compensés par l'augmentation des PNA de 132,4 millions de dollars par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

L'augmentation des sinistres nets non actualisés et des frais de règlement est principalement attribuable à l'augmentation de l'activité liée aux quatre événements majeurs survenus au cours du troisième trimestre, ainsi qu'à l'augmentation des sinistres de l'année de survenance. L'augmentation des sinistres de l'année en cours a été partiellement compensée par une évolution favorable des sinistres de l'année précédente par rapport au troisième trimestre 2023. L'augmentation des frais d'acquisition et des autres frais est attribuable à la croissance des primes, qui a entraîné une augmentation des taxes sur les primes, des commissions nettes et des frais liés aux conseillers et conseillères.

Ce trimestre, nos résultats ont été fortement plombés par quatre événements majeurs qui ont entraîné une augmentation des sinistres, notamment en assurance habitation et automobile. En cumul trimestriel, les pertes, nettes de réassurance et incluant les primes de reconstitution, attribuables à ces événements s'élèvent à 180,6 millions de dollars.

Le ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque, a perdu 10,7 points de pourcentage par rapport à la période correspondante de 2023 en raison des mauvais résultats techniques de ce trimestre. Si on tient compte de l'actualisation et de l'ajustement au titre du risque, le ratio combiné a chuté de 18,5 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net de placement et d'assurance a progressé de 95,1 millions de dollars, ce qui représente un revenu de 81,6 millions de dollars pour le trimestre en cours, contre une perte de 13,5 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est essentiellement attribuable à une augmentation de 168,9 millions de dollars des revenus et profits nets de placement par rapport au troisième trimestre de 2023.

Les revenus et profits nets de placement se sont établis à 174,7 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 5,8 millions de dollars au trimestre correspondant de 2023. Cette augmentation est principalement due à des gains non réalisés sur les actions ordinaires et les obligations, en raison d'évaluations plus favorables sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe.

Notre situation financière et de trésorerie ainsi que nos liquidités demeurent solides et nous permettent de continuer à servir notre clientèle et à répondre à ses besoins, tout en soutenant nos axes stratégiques. Notre portefeuille de placements est composé d'actifs bien diversifiés de grande qualité. Notre cote de crédit demeure élevée avec 97,7 % du portefeuille d'obligations considéré de première qualité, et 82,6 % ayant obtenu la cote A ou une cote supérieure. Notre portefeuille d'actions est composé à 82,7 % de titres canadiens.

CAPITAL

La situation de trésorerie de Co‑operators Générale demeure solide. La société a obtenu un résultat de 214 % au test du capital minimal au 30 septembre 2024, ce qui dépasse largement les cibles interne et réglementaire. Nous continuons à surveiller de près nos niveaux de capital en réponse à l'évolution du contexte économique.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs portant notamment sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et la performance de Co‑operators Générale. Les énoncés de nature prospective se reconnaissent généralement par l'emploi, à la forme affirmative ou négative, de verbes prospectifs comme « pouvoir », « s'attendre », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de », « croire », « envisager », « prédire », « risquer de » et « continuer », ou de verbes au conditionnel et de substantifs ou d'adjectifs comme « tendance » et « éventuel », et par l'emploi d'autres expressions similaires. Ces énoncés ne sont pas garants de la performance future et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés et renseignements prospectifs. Même si nous estimons que les prévisions reflétées dans les énoncés et renseignements prospectifs soient raisonnables, rien ne garantit que ces prévisions se révéleront exactes. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ni les réalisations futurs. Par conséquent, nous ne déclarons aucunement que les résultats réels obtenus seront, en totalité ou en partie, ceux qu'expriment les énoncés et renseignements prospectifs. Pour en savoir plus, consultez notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2024 ainsi que notre rapport annuel 2023.

À PROPOS DE NOUS

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 64 milliards de dollars, Co‑operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co‑operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C.

Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

COORDONNÉES

Relations avec les investisseurs et investisseuses

Lesley Christodoulou

Vice-présidente aux finances et cheffe comptable

Courriel : [email protected]

Relations avec les médias

Courriel : [email protected]

SOURCE The Co-operators Group Limited