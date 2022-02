GUELPH, ON, le 17 févr. 2022 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le dernier trimestre et l'exercice, terminés le 31 décembre 2021.

Pour le quatrième trimestre (T4), Co-operators Générale déclare un bénéfice net consolidé de 42,9 millions de dollars, comparativement à 139,1 millions pour le trimestre correspondant de 2020. Le gain par action ordinaire s'est établi à 1,42 $ pour le quatrième trimestre, par rapport à 5,05 $ pour la même période de l'exercice précédent. Les primes directes souscrites ont totalisé 1 031,8 millions de dollars au T4, soit une hausse de 43,7 millions en comparaison avec le total de 988,1 millions pour le même trimestre en 2020.

Le résultat net pour l'exercice est de 512,4 millions de dollars, comparativement à 290,4 millions en 2020. Cela se traduit par un gain par action ordinaire de 18,74 $, comparativement à 10,49 $ l'année précédente. Les primes directes souscrites ont augmenté de 5,1 %, passant à 4 108,3 millions de dollars, par rapport à 3 909,9 millions en 2020.

« Nos efforts soutenus pour accroître la rentabilité des activités de souscription - combinés au rendement positif des placements et à la diminution des réclamations au cours de l'année - nous ont permis d'obtenir des résultats financiers solides et de renforcer davantage notre situation de trésorerie », a déclaré Rob Wesseling, chef de la direction de Co-operators. « Malgré l'ampleur des pertes assurées et des répercussions des phénomènes météorologiques en 2021, notre solidité financière nous a permis de continuer d'innover, d'investir dans la résilience de nos collectivités et, comme toujours, de répondre aux besoins en constante évolution de notre éventail de membres et de clients. »

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de Co-operators Générale

(en millions de dollars canadiens, sauf le rendement des capitaux propres, le gain par action et les ratios)

Quatrième

trimestre 2021 Quatrième

trimestre 2020 Cumul 2021 Cumul 2020

Principales données financières







Primes directes souscrites (PDS) 1 031,8 988,1 4 108,3 3 909,9 Primes nettes acquises 965,9 950,5 3 790,2 3 582,1 Résultat net 42,9 139,1 512,4 290,4 Total de l'actif 9 008,5 8 261,6 9 008,5 8 261,6 Capitaux propres 2 394,8 2 118,0 2 394,8 2 118,0









Principaux indicateurs de succès







Croissance des PDS 4,4 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % Croissance des primes nettes acquises 1,6 % 9,7 % 5,8 % 9,4 % Gain de souscription - excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché 10,2 86,2 406,7 180,1 Gain par action ordinaire 1,42 $ 5,05 $ 18,74 $ 10,49 $ Rendement des capitaux propres annualisé (RCP) 8,0 % 33,3 % 25,5 % 16,2 % Ratio mixte, excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché 99,0 % 90,9 % 89,2 % 95,0 % Ratio mixte, incluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché 99,7 % 92,9 % 88,7 % 97,7 % Test du capital minimal (TCM) 239 % 232 % 239 % 232 %

Compte rendu du quatrième trimestre

Au T4, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 4,4 % - ou 43,7 millions - comparativement au même trimestre en 2020. Quant aux primes nettes acquises (PNA), elles ont augmenté de 1,6 % - ou 15,4 millions - pendant ce même trimestre. Cette hausse des PDS et des PNA est attribuable à l'augmentation des primes moyennes et du nombre de polices d'assurance entreprise et habitation en vigueur.

En excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché, notre ratio mixte s'est détérioré de 8,1 points de pourcentage pour passer à 99,0 %, comparativement à 90,9 % au quatrième trimestre de 2020. Cela s'explique principalement par la hausse de notre ratio frais-primes, qui s'est dégradé de 5,1 points de pourcentage pour passer à 38,2 %, en raison des coûts d'exploitation plus élevés découlant de l'augmentation des dépenses liées aux initiatives stratégiques. En ne tenant toujours pas compte de l'ajustement fondé sur le rendement du marché, notre ratio sinistres-primes pour le T4 s'est également détérioré de 3,0 points de pourcentage pour passer à 60,8 %, en raison de la hausse des événements majeurs dont les inondations catastrophiques en Colombie-Britannique.

Les revenus et profits nets de placement du quatrième trimestre s'élèvent à 44,5 millions, soit une baisse de 63,7 millions par rapport à la même période l'année précédente. Cette baisse découle en grande partie des pertes latentes sur les actions privilégiées et des pertes réalisées sur les obligations, qui contrastent avec les gains latents sur les actions privilégiées et les gains réalisés sur les obligations au même trimestre de l'exercice 2020.

Notre situation financière, nos liquidités et notre situation de trésorerie demeurent solides et nous permettent de continuer à servir nos clients et à répondre à leurs besoins tout en soutenant nos axes stratégiques. Notre portefeuille de placement est composé d'actifs diversifiés de grande qualité. Notre cote de crédit demeure élevée avec 96,4 % du portefeuille considéré de première qualité, et 83,6 % ayant obtenu la cote A ou une cote supérieure. Notre portefeuille d'actions est composé à 83,5 % de titres canadiens.

Révision annuelle

Les PDS pour l'année ont augmenté de 5,1 %, passant à 4 108,3 millions de dollars, comparativement à 3 909,9 millions en 2020. Cette hausse découle de l'augmentation des primes moyennes dans l'ensemble des secteurs d'activité et des régions, surtout en assurance entreprise et habitation.

Les PNA ont connu une hausse de 208,1 millions, ou 5,8 %, passant à 3 790,2 millions en raison de la croissance observée dans toutes les régions et dans tous nos principaux secteurs d'activité.

En excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché, notre ratio mixte s'est amélioré de 5,8 points de pourcentage, pour passer de 95,0 % en 2020 à 89,2 % en 2021. Cette amélioration est largement attribuable à la croissance des primes et à la diminution des réclamations en assurance entreprise et automobile, dont les effets positifs ont toutefois été contrés partiellement par une hausse des réclamations en assurance habitation et agricole. Le ratio frais-primes s'est dégradé de 2,3 points de pourcentage en raison des coûts d'exploitation plus élevés découlant de l'augmentation des dépenses liées aux initiatives stratégiques et au personnel.

Les revenus et profits nets de placement ont diminué de 51,1 millions de dollars en 2021. Cela s'explique par les pertes réalisées sur les obligations en raison de la hausse des taux d'intérêt, et par la baisse des gains réalisés sur les actions ordinaires puisque le volume d'actions négociées était moins grand que l'année précédente. Cela a toutefois été compensé en partie par une augmentation des gains latents sur les actions privilégiées et une diminution des pertes dues à la dépréciation comparativement à l'exercice précédent.

Capital

La situation de trésorerie de Co-operators Générale demeure solide. La société a obtenu un résultat de 239 % au test du capital minimal au 31 décembre 2021, ce qui dépasse largement le minimum réglementaire. Nous continuons de surveiller de près notre capital et les fluctuations économiques attribuables à la pandémie de COVID-19.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs portant notamment sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et la performance de Co-operators Générale. Les énoncés de nature prospective se reconnaissent généralement par l'emploi, à la forme affirmative ou négative, de verbes prospectifs comme « pouvoir », « s'attendre », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de », « croire », « envisager », « prédire », « risquer de » et « continuer », ou de verbes au conditionnel et de substantifs ou d'adjectifs comme « tendance » et « éventuel », et par l'emploi d'autres expressions similaires. Ces énoncés ne sont pas garants de la performance future et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus, notamment les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur nos placements, nos activités et les réclamations qui pourraient nuire à nos résultats et à notre position financière. Même si nous estimons que les prévisions reflétées dans les énoncés et renseignements prospectifs soient raisonnables, rien ne garantit que ces prévisions se révéleront exactes. Par conséquent, nous ne déclarons aucunement que les résultats réels obtenus seront, en totalité ou en partie, ceux qu'expriment les énoncés et renseignements prospectifs.

À propos de La Compagnie d'assurance générale Co-operators

Co-operators Générale est un chef de file de l'assurance multiproduit au Canada dont les actifs dépassent 9,0 milliards de dollars. Co-operators Générale est une société du Groupe Co-operators limitée, une coopérative canadienne. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

