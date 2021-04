Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et le rapport de gestion du premier trimestre 2021 de la Société, ainsi que son rapport annuel 2020, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GUELPH, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Le bénéfice net consolidé s'est établi à 197,8 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 48,9 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2020. Par conséquent, le gain par action ordinaire s'est établi à 7,36 $ pour le trimestre, comparativement à une perte par action de 1,88 $ pour la même période l'an dernier.

« Nos résultats financiers sont demeurés forts au premier trimestre de 2021, grâce à une amélioration de notre rendement de souscription combinée à la continuité de résultats de placements favorables, a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Le Groupe Co-operators limitée. À long terme, notre forte situation financière nous aidera à gérer les risques croissants dans notre milieu, y compris l'incertitude constante du marché et les risques associés au climat, tout en garantissant la sécurité financière de nos clients et en investissant dans la résilience de nos collectivités. »

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE CO-OPERATORS GÉNÉRALE

(en millions de dollars, sauf le gain par action et les ratios)

Premier

trimestre Premier

trimestre

2021 2020 Principales données financières



Primes directes souscrites (PDS) 840,6 829,2 Primes nettes acquises 912,0 872,5 Bénéfice net (perte nette) 197,8 (48,9) Total de l'actif1 8 108,4 8 261,6 Capitaux propres1 2 244,6 2 118,0





Principaux indicateurs de succès



Croissance des PDS 1,4 % 9,5 % Croissance des primes nettes acquises 4,5 % 14,4 % Gain de souscription ‒ excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché 164.9 49.8 Gain (perte) par action 7.36 $ (1.88 $) Rendement des capitaux propres 46,1 % (11,3 %) Ratio mixte, excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché 81,9 % 94,3 % Test du capital minimal (TCM)1 239 % 232 % 1 Les données du bilan et les résultats du TCM pour 2020 sont en date du 31 décembre.

ANALYSE DU PREMIER TRIMESTRE

Au premier trimestre, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 1,4 % ou 11,4 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de 2020, pour s'établir à 840,6 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse des primes moyennes dans les secteurs de l'assurance habitation et automobile et a été partiellement contrebalancée par une diminution des primes dans le secteur de l'assurance voyage et autres en raison des restrictions relatives à la COVID-19. Au cours du premier trimestre, les primes nettes acquises (PNA) ont augmenté de 4,5 %, ou 39,5 millions de dollars, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux secteurs de l'assurance habitation et automobile.

Le montant net des sinistres et frais de règlement non actualisés a diminué de 89,6 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2020. Cela s'est traduit par une amélioration de notre ratio sinistres-primes de 12,6 points de pourcentage, pour s'établir à 50,6 %. Ce résultat est principalement attribuable à une baisse de la fréquence des sinistres de l'année en cours dans le secteur de l'assurance automobile découlant des restrictions en vigueur entourant la COVID-19, conjuguée à une diminution de la fréquence d'événements majeurs dans tous les secteurs d'activité, sauf le secteur agricole. Notre ratio frais-prime est demeuré relativement stable à 31,3 % par rapport au premier trimestre de 2020, la hausse des primes ayant été compensée par une croissance des charges d'exploitation. Par conséquent, notre ratio mixte, excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché a diminué à 81,9 % au cours du trimestre, en baisse de 12,4 points de pourcentage par rapport à la même période de l'exercice précédent. Une baisse du taux d'actualisation utilisé pour escompter notre passif lié aux réclamations s'est traduite par un ARM favorable de 32,7 millions de dollars au cours du trimestre.

Au cours du premier trimestre, la reprise économique et la distribution des vaccins, appuyées par des politiques budgétaires et monétaires accommodantes, ont entraîné des gains continus sur les marchés boursiers, tandis que la hausse des taux d'intérêt s'est traduite par une baisse de la valeur des obligations. Des gains et revenus nets de placement de 64,5 millions de dollars ont été réalisés au premier trimestre, principalement attribuables aux gains réalisés dans notre portefeuille d'actions privilégiées et aux gains sur les contrats de change.

Notre bilan, nos liquidités et notre situation de capital demeurent solides et nous permettent de continuer à servir nos clients et à répondre à leurs besoins tout en soutenant nos domaines d'intérêt stratégiques. Notre portefeuille de placements est composé d'actifs bien diversifiés et de grande qualité. La qualité de crédit de notre portefeuille demeure élevée, 96,5 % des actifs de notre portefeuille étant considérés de première qualité et 84,8 % ayant une note A ou supérieure. Notre portefeuille d'actions est composé à 85,9 % de titres canadiens.

SITUATION DU CAPITAL

La situation du capital de Co-operators Générale demeure solide : en date du 31 mars 2021, la Société a obtenu un résultat de 239 % au test du capital minimal (TCM), ce qui est nettement supérieur aux exigences minimales internes et réglementaires. Nous continuons de surveiller de près nos ressources en capital en réponse à l'évolution du contexte économique relatif à la pandémie de COVID-19.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document peut contenir des énoncés et renseignements prospectifs, dont des énoncés sur les activités, les objectifs, les stratégies, la situation financière et les résultats de Co-operators Générale. Ces énoncés se reconnaissent généralement à l'emploi d'expressions à caractère prospectif comme « pouvoir », « vouloir », « devoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou d'autres expressions semblables. Ces énoncés ne sauraient être garants de résultats à venir, et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou faits réels divergent substantiellement de ceux qui avaient été prévus dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective, notamment les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur nos placements, nos activités et les demandes de règlement, qui pourraient avoir des incidences négatives sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière. Même si nous estimons que les attentes sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, rien dans ces énoncés prospectifs ne saurait être interprété comme une affirmation que les résultats réels seront en tout ou en partie conformes à ce qui y est indiqué. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre rapport de gestion du premier trimestre 2021 ou notre rapport annuel 2020.

COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS

De propriété canadienne, Co-operators Générale est un chef de file de l'assurance multiproduit dont les actifs s'élèvent à plus de 8,1 milliards de dollars. Co-operators Générale fait partie du Groupe Co-operators limitée, une coopérative canadienne. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Le Groupe Co-operators figure dans la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada établie par Corporate Knights et se classe parmi les meilleurs employeurs au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cooperators.ca.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale se négocient sous le symbole CCS.PR.C à la Bourse de Toronto (TSX). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cooperators.ca.

