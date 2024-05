En misant sur l'innovation dirigée par les collègues, la Banque consolide sa position de chef de file parmi les institutions financières pour le dépôt de demandes de brevet au Canada

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui que sa communauté d'inventeurs en Amérique du Nord s'est accrue de plus de 40 % en trois ans et compte maintenant plus de 1 000 collègues. L'ingéniosité et la créativité dont elle fait preuve ont permis à la TD de développer son portefeuille de brevets. En effet, la Banque a cumulé plus de 2 500 demandes de brevets - soit une augmentation de plus de 110 % - depuis 2020, et un brevet sur cinq est dans le domaine de l'intelligence artificielle. En plus d'être le chef de file parmi les institutions financières au Canada pour le dépôt de demandes de brevet, la TD est l'un des trois grands demandeurs de brevets parmi toutes les entreprises canadiennes1.

« Nos collègues sont la pierre angulaire de notre culture d'innovation. Ils ne font pas que suivre la cadence, ils l'imposent et nous gardent résolument tournés vers l'avenir malgré un contexte qui évolue sans cesse, affirme Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. Derrière chaque brevet, chaque idée et chaque innovation à la TD, il y a une équipe d'inventeurs qui trouvent des façons innovantes et de plus en plus personnalisées de servir nos clients. »

Dans le cadre de TD invente, l'approche d'entreprise en matière d'innovation de la Banque, la TD priorise l'innovation dirigée par les collègues en portant une attention constante et active envers l'exploitation de leur pouvoir d'idéation collectif. Par exemple, le programme d'idéation interne de TD invente, G1iD, encourage les collègues à soumettre des idées qui visent à améliorer la vie des clients, des collègues et des collectivités. L'an dernier, plus de 18 000 idées - un nombre record - ont été soumises par l'entremise de G1iD. Sous l'égide de TD invente, on a également créé le Programme des inventeurs d'élite pour reconnaître et récompenser des inventeurs primés de la TD, dont certains participent à plus de 100 demandes de brevets. Dans le contexte de ce programme, les inventeurs d'élite transmettent leurs connaissances aux autres inventeurs de la Banque, en plus d'exercer leur leadership éclairé et d'agir à titre de mentors auprès d'eux.

« En tant qu'inventeur inscrit dans plus de 100 demandes de brevets de la TD, j'ai toujours été habilité à penser différemment et à tirer parti de mon expérience pour breveter des idées qui peuvent changer les choses pour nos clients, affirme Jon Prendergast, chef, Stratégie de paiements aux États-Unis, TD BankMD, America's Most Convenient BankMD. Grâce au réseau d'innovateurs de la Banque, j'ai trouvé une communauté de collègues qui pensent comme moi et qui contribuent à soutenir ma propre croissance en tant qu'innovateur. »

Les brevets à la TD

En 2024, la communauté des inventeurs de la TD a célébré le 8 e gala annuel des inventeurs. En plus de souligner les réalisations exceptionnelles en matière de demandes de brevets, on a lancé le Programme de mentorat des inventeurs d'élite pour récompenser les collègues ayant plus de 100 demandes de brevet et reconnaître les lauréats du prix « Inventeur de l'année ».

En 2022, la TD a annoncé une deuxième ronde de financement dans le cadre de son programme exceptionnel et sur invitation seulement, Brevets TD pour les entreprises en démarrage afin d'aider les innovateurs travaillant à des solutions dans les technologies propres, les technologies de la santé et le développement durable à protéger leurs investissements dans des inventions (nouvelles ou existantes).

En 2021, la TD est devenue la première banque canadienne à se joindre à l'initiative Low Carbon Patent Pledge. Cette initiative contribue à créer un avenir plus durable en rendant les principales technologies à faibles émissions de carbone brevetées libres d'accès.

En 2021, la TD a réitéré son engagement à protéger les logiciels ouverts et à favoriser le respect des brevets en se joignant au Open Invention Network, renforçant ainsi l'engagement qu'elle avait pris auprès du LOTNetwork.

En 2020, la TD a annoncé qu'elle avait acquis plusieurs actifs de brevets américains d'IBM portant sur les technologies fondamentales d'imagerie de chèques, d'authentification et d'assurance.

« L'innovation à la TD, c'est plus que de trouver de nouvelles idées ou façons de faire; c'est une mentalité, une façon de penser différemment, souligne Joshua Death, vice-président, Propriété intellectuelle et Idéation, TD invente. Nos inventeurs sont des ambassadeurs. Ils inventent des solutions brevetables liées à l'intelligence artificielle, aux données et aux analyses, aux services bancaires numériques et mobiles, à la cybersécurité et plus encore, afin de mieux servir nos clients, nos collègues et nos collectivités. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la Journée de la technologie de la TD, qui célèbre annuellement les réalisations uniques de la Banque en matière de technologie et d'innovation. Le thème de cette année, l'Innovation axée sur les personnes, met en valeur les champions de l'innovation ainsi que les clients, les collègues et les collectivités pour qui nous innovons.

TD invente stimule l'innovation à la Banque. Dans nos trois domaines d'action - l'idéation des collègues, la conception centrée sur la personne et l'accélération de l'innovation -, nous travaillons dans notre écosystème d'innovation pour aider à combler les attentes en constante évolution de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités, générant ainsi des occasions de croissance future. Pour en savoir plus sur la façon dont nous contribuons à façonner l'avenir des services bancaires à la TD, visitez le site tdinvente.td.com.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients.

TD Bank, America's Most Convenient Bank est l'une des 10 banques les plus importantes aux États-Unis en fonction de son actif.

TD Bank est une filiale de La Banque Toronto-Dominion, l'une des dix plus grandes banques en Amérique du Nord.

