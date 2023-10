La communauté de Pointe-Saint-Charles mobilisée pour améliorer les conditions et la qualité de vie des personnes aînées : des revendications pour vivre et vieillir décemment au Québec

MONTRÉAL, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Le 1er octobre, Journée internationale des personnes aînées, est l'occasion de reconnaître l'apport et la présence des personnes ainées et de revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie. La concertation ainée d'Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Pointe-Saint-Charles profite de cette journée et de la Journée Internationale pour l'élimination de la pauvreté, le 15 octobre, pour mettre de l'avant le droit des personnes ainées de vivre et vieillir dans la dignité.

Les personnes ainées s'appauvrissent

Avec l'inflation des dernières années, le coût de la vie ne cesse d'augmenter alors que les revenus des personnes ainées stagnent et ne leur permettent pas de vivre décemment. Au Québec, environ la moitié des personnes aînées vivent en situation de pauvreté. Selon l'Institut de recherche et d'information socioéconomique, 53% des personnes retraitées de 65 ans et plus vivant seules se situent en dessous du revenu viable*. Dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, 41,7% des personnes de 65 ans et plus vit avec un faible revenu**, comparativement à 22,2 % pour l'île de Montréal.

Améliorer les revenus, une revendication prioritaire

La concertation ainée, formée par entre autres par le Centre des ainés de Pointe-Saint-Charles, la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et la Cité des bâtisseurs, vise à faire entendre les personnes âgées sur des enjeux qu'elles vivent. L'intention est de mobiliser la collectivité du quartier pour des actions concrètes et réalisables afin d'améliorer leurs conditions de vie. Par l'organisation de forums, la concertation a recueilli les principales préoccupations exprimées par plus d'une soixantaine de personnes présentes.

La première revendication identifiée comme prioritaire est l'amélioration de leurs revenus.

Lors du forum sur le revenu, les personnes ont identifié plusieurs difficultés qui impactent leur quotidien et leurs conditions de vie : la couverture incomplète des soins de santé, les revenus insuffisants et le manque d'accès et de soutien à l'information. Les soins dentaires et oculaires coûtent très chers et sont pourtant essentiels pour la santé. Les personnes n'ont pas d'autres choix que d'attendre des complications sévères pour se faire soigner. Seul le premier examen annuel pour la vue est couvert. Le programme d'aides auditives de la RAMQ ne prend en charge qu'une seule prothèse auditive. Et le coût des médicaments n'est remboursé que partiellement. Autant d'exemples qui pèsent sur la santé physique, mentale et financière des personnes ainées.

Des solutions concrètes pour vieillir dignement

Lors des échanges avec les personnes ainées et les groupes communautaires, plusieurs pistes de solution ont été identifiées : indexation du crédit d'impôt pour le maintien à domicile, simplification de l'accès aux divers crédits d'impôts pour les proches aidant.e.s et augmenter les mesures de répit. Ils réclament également que tous les crédits d'impôts disponibles soient accessibles dès 65 ans.

« Les médicaments me coûtent cher ! Il faudrait un crédit d'impôt remboursable pour les dépenses liées aux médicaments » exprime un participant lors du forum.

Nous avons d'ailleurs fait part de ces revendications au gouvernement dans le cadre du 4e plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Une journée de reconnaissance des personnes âgées, ça ne suffit pas ! Le gouvernement du Québec doit mettre en place des mesures structurantes permanentes pour que toute personne puisse vieillir dignement.

La concertation invitera les personnes âgées à faire entendre leurs préoccupations autour du logement au printemps 2024 lors d'un forum et poursuit ses actions autour du droit à la mobilité.

* indice élaboré par l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS)

** Données du Recensement de Statistique Canada 2021 - Mesure de faible revenu (MFR)

SOURCE Action-Gardien, Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles

Renseignements: Pierre Riley, coordonnateur du Centre des aînés et membre de la concertation ainée d'Action-Gardien - 514-256-7676; Maud Marquer, Chargée de projet pour Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles - 438-495-3646, [email protected]