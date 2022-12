La communauté d'affaires amasse plus de 1 440 000 $ pour les Québécois.es atteint.e.s d'un cancer et leurs proches

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La campagne corporative 2022 de la Fondation québécoise du cancer a permis d'amasser plus de 1 440 000 $, grâce à la fervente implication de la communauté d'affaires à l'échelle de la province.

De Gatineau à Montréal, en passant par Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec, le milieu corporatif s'est, une fois de plus, mobilisé avec brio en organisant événements et activités-bénéfice afin de récolter cette somme exceptionnelle.

Guillaume Laverdure, président-directeur général de Medicom, Guylaine Tanguay — porte-parole de la Fondation, Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer, Maxime Landry et Marjo, artistes, entourés des membres de l’équipe de direction et des partenaires de la Fondation québécoise du cancer. (Groupe CNW/Fondation québécoise du cancer)

Fer de lance de la campagne corporative, l'édition 2022 des soirées-bénéfices Cancerto a accueilli plus d'un millier de philanthropes. De novembre à décembre, la communauté d'affaires a ainsi pris part à cette série d'événements afin de témoigner son soutien aux personnes touchées par le cancer et profité des prestations musicales de Marc Hervieux, de Claude Dupont, de l'Orchestre du Septième Art et de Florence K notamment.

La campagne s'est clôturée le 13 décembre au Casino de Montréal avec Cancerto Montréal, présenté par Medicom, et avec le soutien de CN, Gestion de patrimoine Assante - Équipe Major, Vézina Assurances Inc. - une société de Marsh & McLennan Agency, LLC, Genatec, la Société Mondo America, Merck, Pfizer, UAP, Services Financiers Eric F. Gosselin Inc., Fonds Dynamique ainsi que plusieurs autres partenaires. Mettant en vedette Guylaine Tanguay, porte-parole de la Fondation, et ses invités Maxime Landry et Marjo, la soirée a permis, à elle seule, de récolter 290 000 $ au profit de la Fondation et de ses bénéficiaires.

Les fonds amassés par le biais de cette campagne viendront soutenir les 60 000 Québécois.es qui reçoivent un diagnostic de cancer chaque année, grâce aux services et aux programmes essentiels offerts par la Fondation.

« Au nom de toute l'équipe de la Fondation et de nos bénéficiaires, je remercie sincèrement la communauté d'affaires du Québec et toutes celles et ceux qui, encore une fois, ont généreusement contribué à la réussite de notre campagne corporative. Grâce à votre engagement et à votre fidélité, nous pouvons toujours mieux accompagner les Québécois.es atteint.es d'un cancer et leurs proches. Nous pouvons leur offrir des services toujours plus adaptés et accessibles où qu'ils soient au Québec » déclare Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

La Fondation québécoise du cancer est le seul organisme au Québec à aider toutes les personnes atteintes d'un cancer : quel que soit leur âge, leur stade ou leur type de cancer. Par le biais de ses thérapies complémentaires, ses services d'hébergement et de soutien psychologique, ses Services Info-cancer et ses programmes d'aide financière et juridique, elle offre un soutien essentiel à toutes celles et ceux qui font face à cette maladie.

À propos de la série Cancerto

Depuis sa création, la série Cancerto a amassé plus de 4,7 M$ à travers la province. Les fonds amassés ont permis à des milliers de personnes fragilisées par la maladie d'avoir recours à des services et à des programmes qui ont favorisé leur bien-être au quotidien. Présenté sous différents concepts dans les villes de Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières, Cancerto se veut un hymne à la vie qui allie spectacles variés, moments magiques et rencontres uniques pour rendre hommage au courage des personnes touchées par le cancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.ca | Facebook : fqcancer

