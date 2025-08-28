La Commission sur l'avenir du sport au Canada publie aujourd'hui son rapport préliminaire après plus d'un an d'examen, d'analyse et de consultation à l'échelle nationale.

OTTAWA, ON, le 28 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission sur l'avenir du sport au Canada a publié son rapport préliminaire après plus d'un an d'examen, d'analyse et de consultation à l'échelle nationale. Ce rapport préliminaire présente 71 recommandations préliminaires visant à renforcer la sécurité dans le sport et à améliorer le système sportif au Canada.

Il est structuré en deux parties :

La première partie examine le leadership, l'alignement, le financement et la gouvernance du système sportif canadien. Parmi les facteurs cernés, on peut noter un manque de leadership, une trop grande importance accordée au sport de haut niveau, un déséquilibre entre les organismes de sport, des problèmes de financement généralisés et une gouvernance inadéquate dans l'ensemble du système. La Commission appelle à la création d'une entité sportive centralisée pour assurer le leadership national en matière de sport et d'activité physique; à une évolution vers un alignement horizontal et vertical des organisations sportives; à une révision fondamentale des stratégies de financement et à des pratiques de gouvernance plus solides.





examine le leadership, l'alignement, le financement et la gouvernance du système sportif canadien. Parmi les facteurs cernés, on peut noter un manque de leadership, une trop grande importance accordée au sport de haut niveau, un déséquilibre entre les organismes de sport, des problèmes de financement généralisés et une gouvernance inadéquate dans l'ensemble du système. La Commission appelle à la création d'une entité sportive centralisée pour assurer le leadership national en matière de sport et d'activité physique; à une évolution vers un alignement horizontal et vertical des organisations sportives; à une révision fondamentale des stratégies de financement et à des pratiques de gouvernance plus solides. La deuxième partie traite de l'appel à un sport sécuritaire - en signalant la maltraitance dans le sport canadien, qui est à la fois répandue et toujours présente. On y propose une stratégie nationale axée sur la prévention, la réponse et le soutien. Les principales recommandations portent sur la normalisation de l'éducation et de la formation; l'obligation de vérifier les antécédents; l'amélioration des mécanismes de plainte en matière de sécurité dans le sport et la création d'un registre public national des personnes sanctionnées.

À ce jour, la Commission a tenu plus de 450 réunions, a examiné plus de 1 000 documents et s'est entretenue avec des intervenants d'un bout à l'autre du pays. Ses conclusions et ses recommandations préliminaires reflètent l'inquiétude et l'urgence partagées par des individus et des groupes de tous les horizons de la communauté sportive pour améliorer la sécurité du sport et le système sportif au Canada.

Les réactions aux recommandations préliminaires seront recueillies lors du Sommet national sur l'avenir du sport qui aura lieu les 8 et 9 septembre 2025 et les 11 et 12 septembre 2025 à Ottawa, en Ontario. Un formulaire de commentaire en ligne est également disponible pour ceux qui ne pourront participer au Sommet national.

Ces commentaires contribueront à étayer les conclusions et les recommandations du rapport final de la Commission, qui devrait être publié au début de l'année 2026.

Citations

« Les commentaires partagés avec la Commission ont été d'une valeur inestimable pour l'élaboration de ces 71 recommandations préliminaires. Les conseillers spéciaux, Dr Andrew Pipe, Mme Noni Classen, et moi-même, tenons à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le temps de collaborer avec nous. La voie à suivre nécessitera une collaboration, mais ces recommandations préliminaires fournissent les éléments de base pour construire un système sportif robuste, bien gouverné et bien soutenu; favoriser des environnements sportifs sécuritaires et promouvoir l'équité et l'inclusion à tous les niveaux du sport canadien. La Commission se réjouit de poursuivre la conversation et de travailler ensemble pour améliorer le sport canadien pour tous et toutes. »

- Lise Maisonneuve, commissaire, Commission sur l'avenir du sport au Canada

Produits connexes

Commission sur l'avenir du sport au Canada : Rapport préliminaire

Commission sur l'avenir du sport au Canada : Fournir des commentaires sur le Rapport préliminaire

Liens connexes

Commission sur l'avenir du sport au Canada

SOURCE Commission sur l'avenir du sport au Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Commission sur l'avenir du sport au Canada, [email protected]