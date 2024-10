La commission spéciale portant sur les impacts des écrans chez les jeunes lance une consultation en ligne et amorce sa tournée dans les écoles

QUÉBEC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) lance aujourd'hui une vaste consultation en ligne, ouverte à la population.

Les membres de la Commission souhaitent ainsi recueillir le point de vue du plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois sur les questions qu'elle étudie, dont :

le temps d'écran chez les jeunes;

les mesures d'encadrement des écrans, notamment à l'école et sur le Web;

l'accès aux réseaux sociaux;

l'utilisation des jeux vidéo;

la cyberintimidation.

Toute personne âgée de 14 ans ou plus peut participer à cette consultation d'ici le 31 janvier 2025.

Participer à la consultation en ligne

Tournée dans les écoles primaires et secondaires

Au cours des semaines du 4 et du 18 novembre 2024, les membres de la Commission iront à la rencontre des jeunes du primaire et du secondaire. Ils et elles visiteront une vingtaine d'écoles dans les six régions suivantes :

Semaine du 4 novembre

Bas- Saint-Laurent ( Matane , Mont-Joli , Rivière-du-Loup et Saint-Arsène)

( , , Rivière-du-Loup et Saint-Arsène) Côte-Nord ( Baie-Comeau et Pessamit)

et Pessamit) Gaspésie ( Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts )

Semaine du 18 novembre

Capitale-Nationale (Québec)

Grand Montréal (Châteauguay, Montréal et Westmount )

) Outaouais ( Gatineau )

Les membres échangeront avec des jeunes de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire fréquentant des écoles de milieux diversifiés, qu'elles soient publiques ou privées, francophones ou anglophones.

« Après avoir eu la chance d'entendre plus d'une quarantaine d'expertes, d'experts et d'organisations en septembre dernier, je me réjouis que la Commission aille enfin à la rencontre de la population et des jeunes », a déclaré Mme Amélie Dionne, présidente de la Commission et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

« Les questions que nous étudions sont nombreuses et les opinions à leur sujet sont tout aussi diversifiées. Consulter le grand public et les jeunes nous permettra de mieux saisir leurs préoccupations à l'égard de ces questions », a souligné le vice-président de la Commission et député de Marquette, M. Enrico Ciccone.

« Je suis convaincu que les jeunes éclaireront des angles morts que nous pouvons avoir quand nous réfléchissons aux bienfaits et aux effets négatifs des écrans sur leur santé », a affirmé le député d'Hochelaga-Maisonneuve et membre du comité directeur, M. Alexandre Leduc.

« La consultation en ligne et la tournée des écoles sont deux démarches indispensables à l'accomplissement de notre mandat. Je peux garantir que le point de vue de toutes les personnes participantes sera pris en considération par la Commission », a ajouté le député de Matane-Matapédia et membre du comité directeur, M. Pascal Bérubé.

La Commission déposera son rapport au plus tard le 30 mai 2025.

