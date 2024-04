La Commission ontarienne des droits de la personne annonce l'élaboration d'une politique pour combattre la discrimination envers les Autochtones dans le système de soins de santé de l'Ontario

TORONTO, le 18 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a annoncé avoir pris l'engagement de travailler avec des partenaires autochtones à l'élaboration d'une politique en matière de droits de la personne consacrée à la lutte contre la discrimination bien ancrée et répandue envers les Autochtones dans le système de soins de santé de l'Ontario.

La politique de la CODP a pour objectif :

de fournir aux fournisseurs de soins de santé des conseils pratiques sur ce qu'ils devraient faire pour s'acquitter des obligations que leur impose le Code des droits de la personne de l' Ontario (le « Code »);

de l' (le « Code »); d'aider les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Autochtones en milieu urbain à comprendre les protections que leur garantit le Code lorsqu'ils cherchent à obtenir des soins de santé.

Dans le souci d'éclairer cette politique, la CODP rencontrera, au cours des prochains mois, des professionnels de la santé, des organisations et des communautés autochtones des quatre coins de la province. Grâce à ces rencontres, la CODP pourra se faire une idée plus exacte des préoccupations systémiques, des barrières et des priorités relatives à la discrimination envers les Autochtones dans le domaine de la prestation des soins de santé en Ontario.

Par ailleurs, la CODP a préparé un sondage en ligne afin d'obtenir des renseignements sur les expériences vécues. La CODP invite des membres des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des Autochtones en milieu urbain, qui ont vécu des actes de discrimination lorsqu'ils recevaient des soins de santé, à répondre au sondage. La CODP invite aussi les proches, les fournisseurs de soins, les fournisseurs de services et toute autre personne qui ont observé des actes de discrimination envers des Autochtones dans le système de soins de santé à remplir le sondage.

La CODP rendra compte de ce qu'elle entendra au cours des réunions et du sondage dans un rapport.

« La discrimination dirigée contre les Autochtones est présente dans tout le système de soins de santé. C'est intolérable. La Commission exhorte à un changement concret et immédiat. Les séances participatives et le sondage sont le point de départ de notre projet d'élaboration d'une politique qui contribuera à prévenir et combattre cette discrimination, a affirmé Patricia DeGuire, commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne. Nous reconnaissons et louons le travail qu'ont effectué le Centre Wabano et d'autres organisations et communautés autochtones pour dénoncer les répercussions profondes de la discrimination envers les Autochtones et appeler à des changements. Nous espérons que la ligne directrice de la Commission servira d'outil utile pour responsabiliser le système de santé. »

Faits en bref

La discrimination et le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé sont des facteurs déterminants des mauvais résultats de santé des Autochtones, ce qui entraîne des conséquences très graves et parfois mortelles, comme les circonstances tragiques de Brian Sinclair , Joyce Echaquan , Brent Sky et Helen Winterstein .

, , Brent Sky et . Il est bien établi que les Autochtones obtiennent des résultats nettement inférieurs à ceux des autres personnes vivant en Ontario sur plusieurs paramètres de santé: En 2013, l'espérance de vie des Autochtones demeurait d'environ 10 ans de moins que celle des personnes non Autochtones (71 ans contre 81 ans en 2004 et 82 ans en 2013). Les taux de maladies chroniques sont considérablement plus élevés parmi les membres des Premières Nations, Inuits et Métis que parmi la population générale de l' Ontario . 63 % des membres de Premières Nations vivant hors réserve et 61 % des Métis souffrent d'au moins un état pathologique chronique, contre 47 % dans la population non autochtone.

sur plusieurs paramètres de santé: Collectivement, les cas de racisme et de traitement discriminatoire de la part de professionnels des soins de santé ont suscité un manque de confiance et la réticence à obtenir des services de santé parmi les Autochtones, ce qui signifie que les Autochtones retardent le moment de recevoir des soins essentiels ou urgents ou évitent de le faire. Les participants au dialogue de la CODP de 2018 sur les peuples autochtones et les droits de la personne ont évoqué ces facteurs et les mauvais résultats sur la santé comme des préoccupations pressantes.

Ressources supplémentaires

SOURCE Commission ontarienne des droits de la personne

Renseignements: Renseignements pour les médias : Adewonuola Johnson, Agente de la gestion des questions d'intérêt et des relations avec les médias, Commission ontarienne des droits de la personne, Courriel : [email protected]