LA COMMISSION MUNICIPALE TIENDRA UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM DE LA MRC ROBERT-CLICHE

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW/ - Mandatée par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la Commission municipale du Québec annonce aujourd'hui qu'elle consultera la population sur la demande de changement de nom de la MRC Robert-Cliche en vue de le modifier pour celui de MRC de Beauce-Centre. La Commission municipale précise les modalités qu'elle met en place pour tenir cette consultation publique.

Le processus de consultation sera mixte et joindra à la possibilité pour les citoyens ou groupements associatifs d'émettre une opinion à l'écrit, celle de participer à une audience publique sur un mode virtuel.

La Commission invite ainsi tous les citoyens et groupements associatifs concernés par la question, à émettre, avant le 30 mai 2022, leur avis sur le projet de changement de nom de la MRC. Toute l'information est disponible dans une section spécifique du site Web de la Commission. La Commission tiendra également, le lundi 30 mai 2022, une consultation publique virtuelle, durant laquelle les citoyens pourront présenter leur point de vue. Cette consultation, accessible à tous, se tiendra sous la présidence de Me Alain R. Roy, juge administratif et membre de la Commission et précèdera la rédaction d'un rapport qui sera transmis ensuite à la ministre.

« Toujours soucieuse de permettre au plus grand nombre de participer au mandat de consultation qu'elle mène, la Commission municipale met l'accent sur les meilleurs outils d'échange virtuel pour sonder la population ».

Jean-Philippe Marois, président de la Commission municipale du Québec

Les municipalités de la MRC Robert-Cliche, située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, sont les suivantes :

Ville de Beauceville

Municipalité de Saint-Alfred

Paroisse de Saint-Frédéric

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Municipalité de Saint-Joseph -des-Érables

-des-Érables Paroisse de Saint-Jules

Paroisse de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Paroisse de Saint-Séverin

Municipalité de Saint-Victor

Village de Tring-Jonction

