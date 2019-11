La Commission municipale s'établit à Saint-Hyacinthe

QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission municipale du Québec annonce aujourd'hui l'ouverture d'un bureau à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Cette décision de s'établir en dehors des grands centres s'inscrit dans la vision du gouvernement d'assurer l'occupation et la vitalité des territoires et de placer résolument son action au service des régions.

Cette antenne s'ajoute aux bureaux existants de Montréal et de Québec, siège social de la Commission municipale, et servira notamment à compléter l'équipe de la Vice-présidence à la vérification municipale de la Commission dont le mandat est de réaliser des audits de conformité et de performance, entre autres, dans les municipalités de moins de 100 000 habitants, les MRC et les communautés métropolitaines.

L'ouverture officielle du bureau de Saint-Hyacinthe est prévue en décembre prochain et à terme, ce sont près de 15 emplois qui y seront établis.

Citations :

« Je me réjouis de cette annonce qui s'inscrit pleinement dans la volonté de notre gouvernement d'accroître la vitalité et l'essor de toutes les régions du Québec en y établissant des emplois du gouvernement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Avec cette décision, d'ouvrir un bureau en dehors des grands centres urbains de Montréal et de Québec, la Commission fait le choix de régionaliser un certain nombre de ses postes et contribue ainsi au développement des régions. »

Jean-Philippe Marois, président de la Commission municipale du Québec

« Nos mandats nous amènent à nous déplacer partout au Québec. Élargir notre présence en région devenait nécessaire. C'est une belle opportunité de carrière pour des professionnels, à l'extérieur des grands centres. »

Vicky Lizotte, CPA auditrice, CA, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Faits saillants :

La Commission a son siège social à Québec et occupe également un bureau à Montréal;

Depuis avril 2018, la Commission municipale est mandatée pour réaliser des audits de conformité et de performance de certaines municipalités et certains organismes municipaux;

L'équipe d'audit basée à Québec s'agrandit en ouvrant une place d'affaires supplémentaire à Saint-Hyacinthe ;

