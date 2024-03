LA COMMISSION MUNICIPALE REND PUBLIC SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS AU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS À LA VILLE DE MATANE

QUÉBEC, le 5 mars 2024 /CNW/ - La Commission municipale du Québec publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la planification des investissements au programme triennal d'immobilisations (PTI) à la Ville de Matane. L'objectif de l'audit était de déterminer si la planification des investissements en immobilisations découlait d'un processus appuyé par de l'information suffisante pour assurer une priorisation adéquate des projets au PTI.

CONSULTER LE RAPPORT

Faits saillants

La Commission municipale constate que dans l'ensemble, la planification des investissements en immobilisations à la Ville découle d'un processus établi et appuyé par de l'information qui permet de prioriser les projets.

L'information considérée lors du choix des investissements n'est cependant pas suffisante à propos de certains risques, notamment en matière de santé et de sécurité, relativement aux ressources disponibles et par rapport aux répercussions financières futures.

À la lumière de ces constats, la Commission municipale a formulé des recommandations auxquelles la Ville de Matane a adhéré. La Commission municipale a également invité la municipalité à produire un plan d'action pour leur mise en œuvre. Un suivi sera réalisé par la Commission municipale pour évaluer leur degré d'application. Ce suivi s'effectue généralement trois ans après la publication du rapport.

La réalisation de cet audit découle de l'adoption, par la Ville de Matane, d'un règlement confiant la responsabilité à la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale de Québec de réaliser les audits de performance auxquels elle est assujettie.

Citation

« La gestion des actifs en immobilisations est un sujet d'actualité et une préoccupation constante du monde municipal. Lorsque les besoins en investissements sont bien définis et que les municipalités choisissent des projets d'investissements en tenant compte de l'information sur leurs actifs ainsi que de leur capacité financière et opérationnelle, elles minimisent le risque de réaliser des projets non prioritaires. »

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

Consulter le rapport d'audit de performance sur la gestion des actifs en immobilisations, rendu public en février 2021

Consulter le rapport d'audit de performance sur le processus d'élaboration du programme triennal d'immobilisations, rendu public en novembre 2022

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements: Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias.