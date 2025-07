LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE UN AUDIT DE PERFORMANCE SUR L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT

QUÉBEC, le 18 juill. 2025 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance concernant l'entretien du matériel roulant. Ces travaux ont pour objectif d'évaluer dans quelle mesure l'entretien du matériel roulant est planifié, mis en œuvre et fait l'objet d'un suivi rigoureux afin d'assurer la prestation des services municipaux. Les travaux d'audit de la Commission seront réalisés dans les municipalités de plus de 10 000 habitants suivantes :

Ville de Boisbriand (Laurentides)

(Laurentides) Ville de Sorel-Tracy (Montérégie)

(Montérégie) Ville de Vaudreuil-Dorion (Montérégie)

La performance et la disponibilité des véhicules, de la machinerie et des équipements opérés par les municipalités sont déterminantes pour bon nombre de services aux citoyens, dont le déneigement, les travaux de voirie, l'entretien des infrastructures, des immeubles et des parcs, pour ne nommer que ceux-ci. Les municipalités ont donc la responsabilité d'entretenir périodiquement leur matériel roulant afin d'en assurer le bon fonctionnement durant leur durée de vie, de manière à répondre aux besoins de leur collectivité.

« Auditer l'entretien et la disponibilité du matériel roulant, c'est s'assurer que les municipalités disposent des moyens nécessaires pour offrir des services essentiels, fiables et continus à leur population. » Nancy Klein, présidente par intérim et vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Un audit en plusieurs étapes

Une fois les municipalités avisées de l'audit planifié, une étude préliminaire est réalisée. La Commission procède ensuite à une analyse détaillée pour approfondir les éléments visés par les critères d'évaluation, recueillir l'information nécessaire pour appuyer ses constats et tirer des conclusions sur chacun des objectifs de l'audit. Un rapport d'audit est ensuite rédigé, mettant en lumière les constats, les conclusions et les recommandations qui découlent des travaux réalisés. Ce rapport est transmis aux membres des conseils municipaux et rendu public sur le site Internet de la Commission.

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

Renseignements : Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias.