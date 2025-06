LA COMMISSION MUNICIPALE REND PUBLIC SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA GESTION DES DEMANDES ET LES RÉTROACTIONS À LA MUNICIPALITÉ DE RAWDON

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - La Commission municipale du Québec publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la gestion des demandes et les rétroactions à la Municipalité de Rawdon, située dans la région administrative de Lanaudière.

Ces travaux avaient pour objectif d'évaluer si la gestion des demandes et des rétroactions citoyennes est réalisée de manière adéquate et de façon à favoriser l'amélioration continue de la qualité des services de la municipalité. Une municipalité a la responsabilité d'offrir des milieux de vie de qualité, sains et sécuritaires, de même que des services qui répondent aux besoins de sa population.

CONSULTER LE RAPPORT

Faits saillants

De manière générale, la Commission municipale constate que la Municipalité de Rawdon démontre une volonté d'améliorer son processus de gestion des demandes et des rétroactions. Plusieurs aspects de ce processus nécessitent toutefois des améliorations significatives afin de favoriser une meilleure prise en charge des demandes et des rétroactions, ainsi que l'amélioration continue de la qualité des services de la municipalité.

La prise en charge des demandes et des rétroactions à la Municipalité de Rawdon présente des lacunes. Elle n'est pas encadrée par des directives et des procédures suffisantes pour favoriser la prise en charge diligente des demandes et des rétroactions. Dans plusieurs cas, des délais importants ont été observés entre les interventions, lesquelles sont souvent insuffisantes pour résoudre en temps opportun la situation à l'origine de la demande ou de la rétroaction.

De plus, la Municipalité de Rawdon ne s'est pas dotée d'orientations structurées et partagées en lien avec la qualité des services ni d'objectifs clairs à l'égard de la gestion des demandes et des rétroactions. Par ailleurs, elle ne dispose d'aucun mécanisme efficace pour évaluer sa performance à cet égard.

À la lumière de ces constats, la Commission municipale a formulé des recommandations auxquelles la Municipalité de Rawdon a adhéré. La Commission municipale a également invité la municipalité à produire un plan d'action pour leur mise en œuvre. Un suivi sera réalisé par la Commission municipale pour évaluer leur degré d'application. Ce suivi s'effectue généralement trois ans après la publication du rapport.

Citation

« La gestion des demandes et des rétroactions est une activité quotidienne essentielle pour les unités administratives d'une municipalité. Elle constitue le principal canal de communication entre la population et l'administration municipale. La qualité de cette prise en charge a une influence directe sur la satisfaction des citoyennes et citoyens, ainsi que sur l'image qu'ils se font de l'organisation municipale. »

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements : Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias.