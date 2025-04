LA COMMISSION MUNICIPALE REND PUBLIC SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE PORTANT SUR LA GESTION DE LA RELÈVE ET DE LA FORMATION DU PERSONNEL MUNICIPAL

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - La Commission municipale du Québec publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la gestion de la relève et de la formation du personnel municipal. Ces travaux d'audit ont été réalisés dans la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine), la Municipalité de Sainte-Sophie (Laurentides) et la Ville de Pincourt (Montérégie).

L'objectif de l'audit était d'évaluer deux aspects essentiels de la gestion des ressources humaines, soit si les municipalités avaient mis en place un processus favorisant une saine gestion de la relève des postes clés et si les municipalités géraient adéquatement la formation et le développement des compétences de leur personnel. De plus, afin d'avoir une meilleure compréhension des enjeux, des défis et des mesures utilisées en matière de gestion de la relève et de la formation du personnel dans le monde municipal, un sondage Web a été réalisé auprès des municipalités de moins de 10 000 habitants.

Faits saillants

Les municipalités auditées sont confrontées à divers enjeux en raison des contextes politiques, géographiques et démographiques dans lesquels elles évoluent, mais aussi des ressources à leur disposition et de l'influence de leur culture organisationnelle. En fonction de ces différentes réalités, elles ont mis en place des actions dans le but de disposer d'une main-d'œuvre suffisante et compétente en temps opportun. Toutefois, certaines de ces actions gagneraient à être améliorées au regard des saines pratiques existantes.

En matière de gestion de la relève, les trois municipalités auditées se situent à différents stades d'avancement. Une des trois municipalités dispose d'un plan de relève où sont identifiés les postes clés et qui est ajusté périodiquement. Les deux autres municipalités ont mis en œuvre des actions en matière de gestion de la relève, mais celles-ci ne s'inscrivent pas dans un plan structuré, et les municipalités n'en font pas de suivi périodique.

En ce qui a trait à la formation, l'une des municipalités se démarque en offrant un environnement propice au travers de sa planification des besoins et des actions mises en place, qu'elle complète par un suivi périodique de son budget de formation.

À la lumière de ces constats, les municipalités auditées ont adhéré à l'ensemble des recommandations formulées par la Commission municipale. Ces dernières devront élaborer un plan d'action pour appliquer chacune des recommandations formulées. La Commission évaluera, généralement trois ans suivant la publication du rapport, leur degré d'application.

Citation

« Afin de garantir la qualité et la continuité des services aux citoyennes et citoyens, les municipalités ont besoin de ressources humaines compétentes et qualifiées. Le personnel municipal étant au cœur des services rendus à la population, les municipalités doivent considérer la gestion de la relève et la formation comme un levier pour assurer une plus grande performance de leur organisation, mais également pour demeurer attirantes auprès d'une main d'œuvre engagée et motivée. »

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

