LA COMMISSION MUNICIPALE RÉALISE UN AUDIT DE PERFORMANCE PORTANT SUR LA GESTION DES PLAINTES PAR LES MUNICIPALITÉS

QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance en matière de gestion des plaintes. L'objectif de cette mission d'audit sera d'évaluer si les municipalités sont adéquatement outillées pour recevoir, traiter et faire le suivi des plaintes. Dans le cadre de cet exercice, les municipalités de Brownsburg-Chatham, de Mont-Joli et de Saint-Césaire seront auditées.

La prestation de services de proximité est au cœur des activités municipales. Elle peut cependant donner lieu à des plaintes de citoyens ou d'utilisateurs des services. Ces plaintes peuvent porter sur différents sujets municipaux (déneigement, cueillette des ordures, nuisances, etc.) et être exprimées par de multiples moyens de communication. Un traitement efficace et efficient des plaintes, en temps opportun, peut favoriser une intervention rapide de la municipalité, si nécessaire. Dans une perspective d'amélioration continue, une bonne gestion des plaintes permet même de cibler les problèmes récurrents et d'y remédier, s'il y a lieu.

Citation

« La mise en place d'un processus efficace en matière de gestion des plaintes peut contribuer à améliorer la performance municipale, tout en bonifiant le dialogue entre la municipalité et ses citoyens. Rappelons qu'à travers nos audits, nous ciblons des zones d'amélioration qui peuvent concerner toutes les municipalités et nous faisons des recommandations qui se veulent structurantes aux municipalités auditées.»

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Un audit en plusieurs étapes

Une fois les parties prenantes avisées de l'audit planifié, une étude préliminaire est réalisée. S'en suit une analyse détaillée pour approfondir les éléments visés par les critères d'évaluation, recueillir l'information nécessaire pour appuyer ses constats et conclure sur chacun des objectifs de l'audit. Un rapport d'audit est ensuite rédigé, mettant en lumière les constats, les conclusions ainsi que les recommandations qui découlent des travaux réalisés. Ce rapport est transmis aux membres du conseil et rendu public sur le site Internet de la Commission.

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

La Commission municipale a également dressé deux portraits majeurs, soit le Portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants et le Portrait des municipalités régionales de comté (MRC). Ces travaux de synthèse visent à mieux saisir la structure et le fonctionnement actuel du système municipal québécois, à dégager des tendances, des zones de risque, des améliorations potentielles, tout en présentant les enjeux importants, autant pour les municipalités que les MRC.

