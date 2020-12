La Commission municipale réalise un audit de conformité sur la formation des élus municipaux en éthique et déontologie

QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Commission municipale annonce qu'elle effectue un audit de conformité sur la formation des élus municipaux en éthique et déontologie auprès de 100 municipalités. L'objectif de la Vice-présidence à la vérification est de s'assurer, comme le prévoit la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) que les membres du conseil municipal des municipalités auditées ont bel et bien suivi une formation en éthique et déontologie et que les formalités prévues à la loi ont été respectées par les municipalités.

Il est de la responsabilité des membres des conseils municipaux de suivre cette formation obligatoire en éthique et déontologie dans les 6 mois suivant le début de leur mandat. Le défaut de s'acquitter de cette obligation légale constitue, en vertu de la loi, un facteur aggravant pour un élu municipal si le tribunal de la Commission municipale devait rendre une décision à son endroit.

La LEDMM ayant été sanctionnée le 2 décembre 2010, le moment est opportun pour la Commission municipale d'utiliser ses nouveaux pouvoirs d'audit afin de vérifier le respect de ces obligations légales.

La liste des municipalités auditées se trouve en annexe.

Citation

« Cette mesure phare de la loi engage tous les élus municipaux et elle témoigne de l'importance accordée par le législateur à prévenir les manquements déontologiques et les comportements enfreignant les règles en vigueur, et ceci dans l'intérêt des municipalités et des citoyens. Un audit de conformité en ce sens est donc très à propos. »

Vicky Lizotte, CPA auditrice, CA, vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec

Un audit en plusieurs étapes

La première étape de l'audit, débuté au cours des dernières semaines, est celle de l'étude préliminaire, laquelle sera suivie de l'analyse détaillée dont le but est de conclure sur chacun des objectifs de l'audit. Un rapport sera ensuite publié pour présenter les conclusions ainsi que les recommandations qui découlent des travaux réalisés. Cet audit de conformité pourrait éventuellement être réalisé périodiquement dans diverses municipalités, sans toutefois dédoubler la surveillance qui pourrait être effectuée par d'autres instances de cet enjeu.

Les travaux effectués par la Vice-présidence à la vérification ne constituent ni une enquête de la municipalité, ni une tutelle, une administration provisoire, une médiation ou encore un accompagnement.

Un protocole sanitaire mis en place

Dans cette période de crise sanitaire, la Commission municipale assure la continuité de sa mission en adaptant son travail aux contraintes induites par la distanciation physique afin de protéger la santé de ses employés et des personnes avec qui elle transige. Les équipes d'audit suivront un protocole strict visant à privilégier les initiatives numériques de manière à réduire au minimum les visites dans les municipalités, et à déployer des mesures de protection sanitaire lors de ces occasions.

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour mieux saisir la structure et le fonctionnement actuel du système municipal québécois, connaître des processus structurants pour les activités des municipalités qui ont un impact sur les services offerts aux citoyens, et enfin avoir un éclairage sur la situation financière des municipalités, consultez le Portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, suivez-nous sur LinkedIn et visitez notre site Web.

Aguanish Matapédia Sainte-Françoise





Amherst Montpellier Sainte-Hélène-de-Kamouraska





Authier Montréal-Est Sainte-Justine





Baie-Sainte-Catherine Mont-Saint-Grégoire Saint-Eugène-de-Ladrière





Barkmere Namur Saint-Fulgence





Béthanie Natashquan Saint-Gabriel-Lalemant





Biencourt Nédélec Saint-Henri-de-Taillon





Blanc-Sablon Nicolet Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup





Brownsburg-Chatham North Hatley Saint-Joseph-des-Érables





Chelsea Notre-Dame-de-Bonsecours Saint-Joseph-du-Lac





Contrecoeur Notre-Dame-de-la-Paix Saint-Jude





Danville Notre-Dame-de-Lorette Saint-Lazare





Denholm Notre-Dame-de-Pontmain Saint-Marcel





Dundee Notre-Dame-de-Stanbridge Saint-Mathieu-d'Harricana





Fassett Parisville Saint-Michel-du-Squatec





Grenville Piopolis Saint-Odilon-de-Cranbourne





Havre-Saint-Pierre Price Saint-Simon-les-Mines





Kamouraska Rapide-Danseur Saint-Sixte





La Minerve Richelieu Saint-Stanislas





La Morandière Ristigouche-Partie-Sud-Est Saint-Tharcisius





La Motte Rochebaucourt Saint-Urbain-Premier





La Patrie Saint-Antoine-de-Tilly Saint-Valérien-de-Milton





Lac-Beauport Saint-Antonin Saint-Venant-de-Paquette





Lac-Delage Saint-Augustin Senneterre





Lac-des-Aigles Saint-Charles-Garnier Sept-Îles





Lac-Mégantic Saint-Chrysostome Shawville





Lacolle Saint-Cuthbert Ulverton





Lac-Saguay Saint-Donat Val-des-Bois





Lac-Tremblant-Nord Sainte-Angèle-de-Mérici Val-Saint-Gilles





Laforce Sainte-Aurélie Venise-en-Québec





Larouche Saint-Édouard-de-Fabre Warden





Lebel-sur-Quévillon Sainte-Élisabeth Westbury





Lochaber-Partie-Ouest Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud







Low









Marston





SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements: Source : Isabelle Rivoal - Commission municipale du Québec - 418 691-2014, poste 83997 - [email protected]

Liens connexes

http://www.cmq.gouv.qc.ca