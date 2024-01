La Commission municipale publie un portrait des régies intermunicipales constituées de municipalités de moins de 100 000 habitants

QUÉBEC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La Commission municipale publie aujourd'hui le portrait des régies intermunicipales constituées de municipalités de moins de 100 000 habitants. Ce portrait est le troisième d'une série qui a débuté par le Portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants, suivi du Portrait des municipalités régionales de comté (MRC). Ensemble, ils contribuent à une meilleure compréhension de la structure et du fonctionnement du système municipal actuel et de ses principaux acteurs.

Ce portrait vient illustrer le rôle central qu'ont les régies intermunicipales, depuis leur création, en matière de coopération entre les municipalités. Ces dernières y ont recours afin de mettre en commun des équipements et des services.

L'un des objectifs de ce portrait est d'apporter un éclairage sur le fonctionnement des régies intermunicipales, leur rôle auprès de la population, leur gouvernance, ainsi que leurs aspects financiers. Il comprend également une présentation générale des services offerts, du mode de fonctionnement et de la gouvernance des régies intermunicipales. Puis, pour certaines catégories d'activités des régies intermunicipales, il présente une analyse sur les données financières ainsi que sur la transparence envers les citoyens.

« La Commission vise, par le présent portrait et par ses travaux de vérification, à susciter des changements durables et positifs dans le fonctionnement et la performance des municipalités et des organismes municipaux. Les travaux effectués dans le cadre du portrait serviront d'assise aux missions d'audit à venir dans les régies intermunicipales. Il s'agit d'une publication d'intérêt pour les citoyens et l'ensemble du monde municipal étant donné le rôle essentiel que jouent les régies dans les services à la population. »

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

Pour consulter le Portrait des municipalités régionales de comté (MRC), cliquez ICI.

Pour consulter le Portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants, cliquez ICI.

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

