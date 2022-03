LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE UN PORTRAIT DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ (MRC)

QUÉBEC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Commission municipale publie aujourd'hui le Portrait des municipalités régionales de comté (MRC). Ce portrait vise à présenter une image globale des MRC, auprès desquelles des audits seront réalisés par la Commission, en expliquant sous une variété d'angles, leur rôle, leur fonctionnement, leurs activités et leurs interrelations avec les paliers provincial et local. Le portrait donne également un éclairage sur le cadre légal régissant ces entités et sur la complexité de leur environnement.

Au fil du temps, les MRC ont connu plusieurs réformes et transformations importantes, lesquelles ont notamment eu pour effet d'élargir leur champ d'action, notamment en matière de développement local et régional. Leurs domaines de compétences et les nombreuses fonctions exercées varient grandement d'une MRC à une autre. Le portrait publié aujourd'hui permettra, notamment, aux citoyens de mieux comprendre le rôle que jouent les MRC dans différentes sphères de leur vie.

Ce portrait servira également d'assise aux futures missions d'audit qui seront réalisées au sein de ces dernières. Plus particulièrement, des éléments de conformité ont été identifiés afin de cerner des points d'amélioration potentiels pour les MRC. En 2019, la Vice-présidence à la vérification avait réalisé un portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants, dans le même objectif.

Citation :

« Au fil des audits réalisés dans les municipalités, la Vice-présidence à la vérification a constaté l'importance des liens entre les municipalités et les MRC. C'est fort de ces expériences que nous entamons des travaux dans les MRC avec ce portrait, qui sert de pierre d'assise aux missions d'audit à venir. Il s'agit d'une publication d'intérêt, entre autres pour les citoyens étant donné le rôle que jouent les MRC dans le domaine municipal. »

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

SOURCE Commission municipale du Québec

