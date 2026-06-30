LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA GESTION DES STOCKS

QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - La Commission municipale publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la gestion des stocks. Les travaux d'audit ont été menés dans les trois villes de moins de 100 000 habitants suivantes :

Ville de Mont-Tremblant (Laurentides)

Ville de Sainte-Marie (Chaudière-Appalaches)

Ville de Salaberry-de-Valleyfield (Montérégie)

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Le but de cet audit de performance était de déterminer si les pratiques de gestion de la municipalité permettent de détenir des stocks en quantité et en qualité appropriées afin de maintenir un niveau de service adéquat pour la population et de garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de l'environnement.

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Faits saillants

Pour deux des trois municipalités auditées, les pratiques de gestion, bien qu'elles soient perfectibles, permettent de détenir des stocks en quantité et en qualité appropriées. Pour l'autre, les pratiques en place l'exposent davantage à des risques de ruptures de stock ou d'inefficience.

Par ailleurs, des faiblesses ont été relevées, à des degrés variables, dans les pratiques d'entreposage et les contrôles en place pour les trois municipalités auditées.

Enfin, les mesures pour gérer sécuritairement les matières dangereuses sont insuffisantes dans celles-ci. Plus particulièrement, plusieurs non-conformités aux exigences législatives ont été relevées dans les trois municipalités auditées, notamment en matière d'entreposage, d'étiquetage ainsi que de mesures de prévention mises en place liées aux matières dangereuses. En conséquence, les trois municipalités sont exposées à des risques plus élevés d'accidents.

À la lumière de ces constats, les municipalités auditées ont adhéré à l'ensemble des recommandations formulées par la Commission municipale. Ces dernières devront élaborer un plan d'action pour appliquer chacune des recommandations formulées. La Commission évaluera, généralement trois ans suivant la publication du rapport, leur degré d'application.

Citation

« Une saine gestion des stocks ne se limite pas seulement à disposer du bon matériel au bon moment. Elle permet d'assurer la continuité des services à la population, d'optimiser l'utilisation des ressources publiques et de réduire les risques liés à la sécurité des personnes. » - Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

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SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements : Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias.