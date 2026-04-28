LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - La Commission municipale publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur l'entretien du matériel roulant. Les travaux d'audit ont été menés dans les trois villes de plus de 10 000 habitants suivantes :

La Ville de Boisbriand (Laurentides)

La Ville de Sorel-Tracy (Montérégie)

La Ville de Vaudreuil-Dorion (Montérégie)

Le but de cet audit de performance était de s'assurer que les municipalités planifient et organisent l'entretien préventif et correctif de leur matériel roulant de manière efficiente et économique, afin d'en favoriser la disponibilité et d'en optimiser la durée de vie utile.

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Faits saillants

Deux des municipalités auditées ne consignent pas toutes les informations relatives à l'entretien de manière qu'elles soient utiles pour la planification et la gestion des entretiens du parc de véhicules. Du côté de la troisième municipalité, ces informations sont complètes et accessibles.

Bien que la planification annuelle en place dans les trois municipalités auditées permette de respecter les vérifications mécaniques obligatoires, elle présente certaines lacunes pour les autres éléments, notamment en matière d'élaboration et de suivi des plans d'entretien, de planification des transformations saisonnières et de suivi des garanties.

Certains aspects de l'organisation du travail pourraient être améliorés dans les trois municipalités auditées pour favoriser l'efficience des travaux et la documentation des entretiens.

À la lumière de ces constats, les municipalités auditées ont adhéré à l'ensemble des recommandations formulées par la Commission municipale. Ces dernières devront élaborer un plan d'action pour appliquer chacune des recommandations formulées. La Commission évaluera, généralement trois ans suivant la publication du rapport, leur degré d'application.

Citation

« Afin d'offrir des services essentiels à la population, du déneigement à la sécurité incendie en passant par l'entretien des infrastructures, les municipalités doivent s'appuyer sur un parc de véhicules fiable, véritable pilier de leurs opérations quotidiennes. Compte tenu de la valeur de ces actifs, une planification rigoureuse de leur entretien, soutenue par une organisation efficiente du travail, est indispensable pour en assurer le bon fonctionnement et maîtriser les coûts. » - Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

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SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements : Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias (https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/demande-medias).