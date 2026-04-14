LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE LE RAPPORT DE SUIVI DE L'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ENCADREMENT DU POUVOIR DE DÉPENSER À LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

QUÉBEC, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Commission municipale du Québec publie aujourd'hui son rapport de suivi de l'application des recommandations formulées lors de l'audit de performance portant sur le pouvoir de dépenser à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dont le rapport a été publié en août 2023.

L'objectif de suivre l'application des recommandations est d'apprécier si celles-ci ont été mises en œuvre par la municipalité auditée et si les mesures prises ont permis de corriger les lacunes observées. Ce suivi est réalisé généralement dans un délai de trois ans suivant la publication du rapport d'audit. Les balises ayant permis d'apprécier le degré d'application des recommandations ainsi que les résultats sont présentés dans le rapport.

Les travaux ont permis de constater que la Municipalité a appliqué l'ensemble des recommandations formulées.

CONSULTER LE PDF DU RAPPORT DE SUIVI

L'audit de performance réalisé en 2023 avait pour objectif de s'assurer que la Municipalité encadre et exerce son pouvoir de dépenser adéquatement et conformément à la loi et à la réglementation municipale.

ACCÉDER À LA PAGE COMPLÈTE DU DOSSIER

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements : Anne-Julie Lefebvre, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias (https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/demande-medias)