LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA GESTION DE PROJETS EN IMMOBILISATIONS - BÂTIMENTS MUNICIPAUX

QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - La Commission municipale publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la gestion de projets en immobilisations - bâtiments municipaux. Les travaux d'audit ont été menés dans trois municipalités de plus de 10 000 habitants, de régions administratives différentes, soit Carignan, Gaspé et L'Ancienne-Lorette. L'objectif de cet audit était de s'assurer que les municipalités ont mis en place des mécanismes pour favoriser une saine gestion de leurs projets de construction, de rénovation ou de remise à niveau de bâtiments municipaux.

Les trois municipalités auditées ont su mener à bien leur projet en immobilisations visé par l'audit, de sorte que le bâtiment municipal et ses équipements sont utilisés pour rendre des services aux citoyennes et citoyens. Cela étant, les mécanismes mis en œuvre par chacune des trois municipalités auditées pour assurer la gestion d'un projet d'une telle envergure mériteraient, dans une perspective d'amélioration continue, certaines bonifications.

Dans leur approche de gestion du projet concernant le bâtiment municipal visé, les trois municipalités auditées démontrent, à des degrés divers, certaines vulnérabilités. Cette fragilité s'explique par certaines lacunes de la part de ces municipalités dans la gestion organisationnelle de projets.

De plus, les mécanismes de suivi et de contrôle des activités de gestion de projets de chacune des trois municipalités auditées sont essentiellement informels, c'est-à-dire qu'ils sont rarement documentés et reposent avant tout sur l'expérience de la municipalité en matière de gestion de projets d'envergure.

Enfin, certains aspects susceptibles d'optimiser l'usage du bâtiment municipal sur l'ensemble de sa durée de vie utile n'ont pas été suffisamment anticipés. Cela étant, chacune des trois municipalités auditées utilise actuellement le livrable conformément à l'idée qui avait initialement motivé la réalisation du projet.

À la lumière de ces constats, la Commission municipale a formulé plusieurs recommandations aux municipalités auditées auxquelles celles-ci ont toutes adhéré. La Commission les invite à produire un plan d'action pour leur mise en œuvre. Un suivi, effectué généralement trois ans après la publication des rapports, évaluera leur degré d'application.

« Les municipalités qui adoptent de saines pratiques en matière de gestion de projets en immobilisations réussissent mieux à relever les défis liés à la construction, à la mise à niveau ou à la rénovation d'un bâtiment municipal et, ce faisant, elles sont mieux préparées à assurer une saine gestion des fonds municipaux et des ressources dont elles disposent à court, moyen et long terme. »

- Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

