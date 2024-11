LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La Commission municipale publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la gestion de l'eau potable. Les travaux d'audit ont été menés dans trois municipalités de plus de 10 000 habitants, soit Beauharnois, Mont-Laurier et Sainte-Adèle. Les objectifs de cet audit étaient de s'assurer que les municipalités planifient et gèrent de manière efficiente l'approvisionnement en eau potable afin d'offrir un service fiable et durable à leurs citoyens et autres usagers et de s'assurer que les municipalités ont mis en place des mesures efficaces d'économie de l'eau potable.

Faits saillants

Les trois municipalités auditées ont des pratiques qui leur permettent d'offrir une eau potable de qualité à leurs citoyennes et citoyens. Toutefois, en fonction de leur propre réalité, elles font face à différents défis pour améliorer leurs pratiques quant à l'efficience de la gestion du service d'eau potable, à son financement et à la mise en place de mesures efficaces pour en réduire les pertes et la consommation.

Ces dernières ont également entrepris des démarches par rapport à la protection de leurs sources d'eau potable. Toutefois, encore peu de mesures concrètes pour protéger les sources d'eau ont été mises en place, et la collaboration avec les principaux acteurs du milieu est limitée.

La disponibilité de données sur la distribution et la consommation d'eau potable pour assurer une gestion efficiente des opérations et établir des stratégies réalistes d'économie d'eau est variable d'une municipalité à l'autre. Peu de mesures ont été mises en place pour accompagner et sensibiliser les citoyennes et citoyens dans leurs efforts de réduction de la consommation d'eau potable et le règlement sur l'usage de l'eau n'a pas été appliqué avec rigueur.

À la lumière de ces constats, la Commission municipale a formulé des recommandations aux municipalités auditées auxquelles celles-ci ont toutes adhéré. La Commission les invite à produire un plan d'action pour leur mise en œuvre. Un suivi, effectué généralement trois ans après la publication des rapports, évaluera leur degré d'application.

Citation

« Fournir de l'eau potable de qualité et en quantité suffisante est un service municipal essentiel pour des raisons de santé, de salubrité et de sécurité publique, mais également pour la vitalité économique. Rendre ce service requiert plusieurs étapes qui comportent chacune des défis techniques, économiques et même sociaux. »

- Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

