LA COMMISSION MUNICIPALE PUBLIE SON PREMIER RAPPORT DE SUIVI DE L'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS

QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Commission municipale du Québec publie aujourd'hui son rapport de suivi de l'application des recommandations portant sur l'audit de performance concernant la gestion des permis et des certificats. Ce suivi a été réalisé dans cinq municipalités réparties dans plusieurs régions du Québec : Stoneham-et-Tewkesbury (Capitale-Nationale), La Pêche (Outaouais), Hampstead (Montréal), Otterburn Park (Montérégie) et Saint-Honoré (Saguenay--Lac-Saint-Jean), qui avaient fait l'objet d'un audit de performance concernant la gestion des permis et des certificats en 2020.

À la suite de chaque audit, les municipalités sont invitées à produire un plan d'action pour la mise en œuvre de chacune des recommandations formulées. Généralement trois ans suivant la publication du rapport d'audit, la Commission effectue un suivi de ses recommandations. L'objectif est d'apprécier si celles-ci ont été appliquées par les municipalités auditées et si les mesures prises ont permis de corriger les lacunes observées.

Taux d'application des recommandations

Le résultat de ces travaux permet d'établir un taux qui exprime le pourcentage des recommandations appliquées ou ayant donné lieu à des progrès satisfaisants par rapport au nombre de recommandations formulées à la municipalité lors de l'audit.

Municipalité des Cantons unis de Stoneham -et- Tewkesbury : 67 %

-et- : 67 % Municipalité de La Pêche : 89 %

Ville de Hampstead : 60 %

: 60 % Ville d' Otterburn Park : 80 %

: 80 % Ville de Saint-Honoré : 70 %

