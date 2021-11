La Commission municipale du Québec est mandatée pour organiser une consultation publique dans le cadre de la demande de révision du nom de la région administrative de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, informent la population et les élus de la région de l'Estrie que la Commission municipale du Québec (CMQ) a reçu le mandat d'organiser une consultation publique portant sur le changement de nom de la région de l'Estrie.

Rappelons que le 11 octobre 2019, la Table des MRC de l'Estrie a demandé, par résolution, que la dénomination de la région administrative de l'Estrie soit révisée et puisse devenir la région des Cantons-de-l'Est, notamment pour des raisons d'attractivité. Lors du transfert des MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska en Estrie cet été, les deux ministres avaient annoncé que la population serait sondée à ce sujet.

Citations :

« Je suis heureuse que l'expertise de la CMQ soit mise à profit pour l'organisation et la tenue d'une consultation publique. Au cours des dernières années, elle a réalisé diverses audiences publiques concernant les demandes visant à modifier la dénomination d'une municipalité locale ou régionale. Dans ce cas-ci, certains ajustements au processus devront être apportés puisqu'il est question d'une région administrative et que la population à consulter est plus grande, mais elle saura assurément le faire avec brio. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Notre gouvernement est à l'écoute des élus, et ce processus en est la preuve, car il répond à la demande des représentants de l'Estrie de considérer un changement de nom. Présentement, l'utilisation du nom Estrie est autant répandue que celle de Cantons-de-l'Est. Évidemment, un changement de nom a des répercussions sur différents plans. C'est pourquoi il nous apparaît primordial de consulter les citoyennes et les citoyens. Le nom de la région est un élément important de notre identité régionale, et c'est nécessaire de s'y pencher avec toute la rigueur que cela implique. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La Table gouvernementale aux affaires territoriales a sollicité la participation de la CMQ pour organiser une consultation publique sur la demande de changement de nom de la région de l'Estrie et lui faire état des commentaires recueillis dans le cadre de cette consultation. Plus de détails seront fournis ultérieurement sur celle-ci par la CMQ.

ultérieurement sur celle-ci par la CMQ. Un décret gouvernemental est nécessaire pour procéder à un changement de nom pour une région administrative.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Marc-André Morency, Attaché de presse régional, Cabinet du ministre des Transports, 418 473-3404; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/