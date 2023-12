LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE UN NOUVEL AUDIT DE PERFORMANCE SUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI BUDGÉTAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH

QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un nouvel audit de performance sur le contrôle et le suivi budgétaire de la municipalité de Sainte-Élisabeth, située dans la région administrative de Lanaudière.

En plus d'élaborer un budget équilibré, il est important d'instaurer des mécanismes de contrôle et de suivi budgétaire suffisants afin de s'assurer notamment que les résultats reflètent les orientations adoptées ou d'entreprendre des actions lorsque des écarts sont détectés ou anticipés. Ultimement, le conseil se doit d'être informé sur l'utilisation du budget afin de prendre des décisions éclairées en temps opportun et d'exercer ses responsabilités.

L'audit permettra de s'assurer que le contrôle et le suivi budgétaire, ainsi que la reddition de comptes, permettent d'apprécier convenablement l'état des finances de la municipalité.

Le processus d'audit

En plus d'audits réguliers concernant plusieurs municipalités à la fois, la Commission réalise aussi des audits ciblés dans une municipalité, autour de sujets fondamentaux de la gestion municipale. Ces audits visent toujours à amener des changements positifs et durables dans les municipalités du Québec. À l'issue des travaux d'audit, un rapport fera état des constats et proposera des recommandations à la municipalité auditée. Ce rapport sera transmis aux membres du conseil et rendu public sur le site Web de la Commission.

