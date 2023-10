La Commission municipale annonce un audit de performance sur le processus budgétaire à la Municipalité de Franklin

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - La Commission municipale annonce qu'elle réalise un audit de performance portant sur le processus budgétaire à la Municipalité de Franklin (Montérégie). Ces travaux ont pour objectif de s'assurer que le processus budgétaire suivi par la municipalité respecte les règles et les saines pratiques reconnues, notamment en matière de disponibilité de l'information aux citoyens.

Cette mission d'audit réalisée par la Vice-présidence à la vérification de la Commission donne suite à la recommandation de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, dont le récent rapport d'enquête sur la Municipalité de Franklin a été publié le 16 octobre.

Les travaux d'audit s'intéressent au processus budgétaire suivi par la Municipalité, mais ne peuvent remettre en question le bien-fondé de décisions d'opportunité locale prises par le conseil municipal, telles que les variations du taux de taxation.

Le processus d'audit

En plus d'audits réguliers concernant plusieurs municipalités à la fois, la Commission réalise aussi des audits ciblés dans une municipalité, autour de sujets fondamentaux de la gestion municipale. Ces audits visent toujours à amener des changements positifs et durables dans les municipalités du Québec. À l'issue des travaux d'audit, un rapport fera état des constats et proposera des recommandations à la municipalité auditée. Ce rapport sera transmis aux membres du conseil et rendu public sur le site Web de la Commission.

Liens connexes

Conclusions et recommandations à la suite d'une divulgation d'actes répréhensibles à l'égard de la Municipalité de Franklin

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission municipale du Québec, visitez le site Web de la Commission et suivez-nous sur LinkedIn.

Ce communiqué peut également être consulté sur le site Web de la Commission.

SOURCE Commission municipale du Québec

Renseignements: David Dusseault, Commission municipale du Québec. Écrire à [email protected] ou se référer au formulaire de demande pour les médias.