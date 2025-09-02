LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE UN AUDIT DE PERFORMANCE SUR LE POUVOIR DE DÉPENSER ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance concernant le pouvoir de dépenser et le remboursement des dépenses. Cette mission d'audit sera menée à Saint-Amable, ville située dans la région administrative de la Montérégie.

Afin d'offrir des services qui répondent aux besoins de leur collectivité, une municipalité engage un nombre important de dépenses. Il s'avère donc essentiel qu'elle se dote de mécanismes efficaces pour en assurer le contrôle et le suivi. La mise en place de ces mécanismes permet notamment de s'assurer que le traitement des dépenses municipales respecte le cadre légal et réglementaire en vigueur ainsi que les décisions prises par le conseil municipal.

Il est à noter que cette mission d'audit donne suite à la recommandation formulée dans le rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission à l'égard de la Ville de Saint-Amable, rendu public le 28 août 2025.

Le processus d'audit

En plus d'audits réguliers concernant plusieurs municipalités à la fois, la Commission réalise aussi des audits ciblés dans une municipalité, autour de sujets fondamentaux de la gestion municipale. Ces audits visent toujours à amener des changements positifs et durables dans les municipalités du Québec. À l'issue des travaux d'audit, un rapport fera état des constats et proposera des recommandations à la municipalité auditée. Ce rapport sera transmis aux membres du conseil et rendu public sur le site Web de la Commission.

