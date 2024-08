La Commission municipale annonce un audit de performance sur la gestion de la dette

QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance concernant la gestion de la dette. Ces travaux ont pour objectif d'évaluer l'efficacité de la gestion de la dette par les municipalités auditées, en se concentrant sur leur capacité à gérer leur dette à long terme de manière efficiente, tout en intégrant les outils nécessaires à une planification financière saine et durable.

Les travaux d'audit de la Commission sont réalisés dans la :

Ville de Causapscal (Bas-Saint-Laurent)

Ville de Disraeli (Chaudière-Appalaches)

Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez (Lanaudière)

Ce mandat s'inscrit dans une série d'audits visant la viabilité financière. Le précédent rapport d'audit de cette série, publié en février 2024, concerne la gestion des excédents et des réserves.

« Le niveau d'endettement et la gestion de la dette à long terme sont des éléments primordiaux dans le processus de gestion financière d'une municipalité. Pour se faire, il est important qu'une municipalité intègre les outils nécessaires à une saine planification financière à long terme pour maintenir une situation financière viable. »

- Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Un audit en plusieurs étapes

Une fois les municipalités avisées de l'audit planifié, une étude préliminaire est réalisée. La Commission procède ensuite à une analyse détaillée pour approfondir les éléments visés par les critères d'évaluation, recueillir l'information nécessaire pour appuyer ses constats et tirer des conclusions sur chacun des objectifs de l'audit. Un rapport d'audit est ensuite rédigé, mettant en lumière les constats, les conclusions et les recommandations qui découlent des travaux réalisés. Ce rapport est transmis aux membres des conseils municipaux et rendu public sur le site Internet de la Commission.

