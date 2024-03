LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE UN AUDIT DE PERFORMANCE CIBLANT L'AUTORISATION ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-OMER

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance portant sur l'autorisation et le remboursement des dépenses à la Municipalité de Saint-Omer, située dans la région administrative de la Chaudière-Appalaches.

Cet audit permettra de d'évaluer si la municipalité auditée a mis des mesures en place afin de s'assurer que le traitement des dépenses respecte le cadre légal et réglementaire en vigueur. Les travaux d'audit s'articuleront autour de deux angles, soit le remboursement des dépenses effectuées par les élus municipaux et l'encadrement du pouvoir de dépenser par l'administration municipale.

En plus d'audits réguliers concernant plusieurs municipalités à la fois, la Commission réalise aussi des audits ciblés dans une municipalité, autour de sujets fondamentaux de la gestion municipale. Ces audits visent toujours à amener des changements positifs et durables dans les municipalités du Québec. À l'issue des travaux d'audit, un rapport fera état des constats et proposera des recommandations à la municipalité auditée. Ce rapport sera transmis aux membres du conseil et rendu public ultérieurement sur le site Web de la Commission.

