LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE UN AUDIT CIBLANT LA TARIFICATION DES SERVICES D'EAU À CHÂTEAU-RICHER

QUÉBEC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance à la Ville de Château-Richer. L'audit portera sur la tarification des services d'aqueducs, d'égouts et d'assainissement des eaux usées.

Cette mission d'audit donne suite à la recommandation formulée dans le rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission à l'égard de la Ville de Château-Richer, rendu public le 27 septembre 2022.

En plus de ses audits réguliers, à la portée plus large et concernant plusieurs municipalités à la fois, la Commission entend réaliser des audits ciblés dans une municipalité, autour de sujets fondamentaux de la gestion municipale. Ces audits sont toujours effectués dans une perspective d'amener des changements positifs et durables pour l'ensemble du domaine municipal. À l'issue des travaux d'audit, un rapport fera état des constats et proposera des recommandations à la municipalité auditée. Ce rapport sera transmis aux membres du conseil et rendu public sur le site Internet de la Commission.

Conclusions et recommandations à la suite du rapport de la Direction des enquêtes d'une divulgation d'actes répréhensibles à l'égard de la Ville de Château-Richer.

Renseignements: Source : Isabelle Rivoal, Relations de presse, Commission municipale du Québec, 418 691-2014, poste 83997 - [email protected]