La Commission municipale annonce sa première consultation publique virtuelle

QUÉBEC, le 05 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle tiendra son audience publique relative au projet d'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Thetford Mines par la Municipalité d'Adstock, les 7 et 8 octobre prochains. Cette audience publique mettra un terme au processus de consultation débuté cet été, la première étape consistant à recueillir de la part des citoyens, des entités municipales et des groupes de citoyens, les opinions, observations et mémoires écrits sur le projet.

Cette seconde étape de consultation permet à tous ceux qui le souhaitent, moyennant une réservation au préalable, de s'exprimer publiquement sur le projet. Cette séance virtuelle débutera mercredi, le 07 octobre 2020, dès 19h00, pour se poursuivre le 08 octobre. Pour permettre au plus grand nombre de participer et de visionner l'audience publique, ouverte à tous, une plateforme de participation en ligne est utilisée et l'audience retransmise en webdiffusion, en direct, sur le site de la Commission municipale.

Me Alain R. Roy, juge administratif et membre de la Commission, présidera cette consultation et fera part à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de ses constats et recommandations.

Citation

« La situation sanitaire actuelle a amené la Commission à modifier le mode de participation à une audience publique. Au-delà de leur potentiel participatif évident, les initiatives virtuelles procurent de réels avantages d'efficience, d'efficacité et d'accessibilité. La Commission saura exploiter la technologie et améliorer ses pratiques pour soutenir encore davantage l'accès à la justice administrative.»

Jean-Philippe Marois, président de la Commission municipale du Québec

Pour accéder à l'information relative au projet d'annexion ou pour vous connecter à l'audience, cliquer ici.

