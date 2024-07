OTTAWA, ON, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Diplômé de l'Université Laval et titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en génie de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne au sein de l'Institut fédéral suisse de technologie, M. Baril est un ingénieur agronome qui a passé les 20 dernières années au gouvernement du Québec, où il a occupé divers rôles successifs : vice-président du Centre de recherche industrielle du Québec, sous-ministre adjoint aux politiques au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, directeur administratif d'Ouranos et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Au cours de sa carrière, M. Baril a acquis une expérience et des connaissances importantes dans le domaine du génie-conseil, ainsi qu'une expertise en matière de politiques environnementales, de gestion de l'eau et de changements climatiques - plus récemment, il a dirigé une équipe vouée à la modernisation de la réglementation environnementale au Québec.

M. Baril a également déjà siégé aux conseils d'administration de nombreuses associations non gouvernementales, dont Nature Québec, le Réseau Environnement, le Réseau International des Organismes de Bassin et l'Office International de l'Eau ainsi que le Marine Environmental Observation, Prediction and Response Network (MEOPAR - réseau d'observation, de prévision et d'intervention du milieu marin).

Comme le précise l'article XII du Traité des eaux limitrophes de 1909 (le document fondateur de la CMI), le commissaire Baril a fait une déclaration solennelle le 28 juin, selon laquelle il exercera fidèlement et impartialement ses fonctions de commissaire de la CMI, en travaillant avec d'autres commissaires américains et canadiens dans des rôles de surveillance binationaux de la quantité et de la qualité de l'eau dans les bassins pour lesquels les gouvernements ont sollicité l'aide de la CMI.

