La Commission, en collaboration avec la CCUNESCO, organise une conférence pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - En collaboration avec la Commission canadienne de l'UNESCO, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse organise le 21 mars prochain une conférence et une table-ronde sous la thématique : « La lutte contre le racisme et la discrimination systémiques : Les droits de la personne comme rempart aux inégalités et aux injustices sociales ».

Les personnes invitées tenteront notamment de répondre aux principales questions suivantes :

Pourquoi la discrimination, le racisme et le profilage racial persistent-ils aujourd'hui dans différents milieux et secteurs de la société ?

Quelles pistes de solutions sont à mettre en place pour lutter efficacement et durablement contre ce fléau qu'est le racisme ?

La grande conférence présentée par Tina Stavrinaki, vice-présidente du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, portera plus particulièrement sur le racisme systémique dans le secteur de la santé.

Suivra une table-ronde animée par Myrlande Pierre, vice-présidente de la CDPDJ, qui réunira les panélistes suivants :

Philippe-André Tessier , président de la CDPDJ

, président de la CDPDJ Roda Muse , secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO

, secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO Bochra Manaï, commissaire du Bureau de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques de la Ville de Montréal

Peter Flegel , directeur exécutif, du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme et dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024).

Vous pouvez participer à cet événement en ligne sur Facebook : https://www.facebook.com/events/5852161414905362/

Pour consulter les biographies des personnes participant à cet événement https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/BiosConference21mars2023.pdf

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

