La Commission des droits enquête sur les suicides de jeunes Autochtones en Abitibi-Témiscamingue

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert une enquête de sa propre initiative après avoir été informée du suicide, ces derniers mois, de jeunes dans les communautés Anicinapes de Kitciskaik et du Lac Simon, près de Val-d'Or.

Selon les informations rapportées par les médias, cinq jeunes âgés de 14 à 26 ans des deux communautés ont mis fin à leur vie depuis le mois d'août. Une partie de ces jeunes étaient connus par la DPJ de l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui justifie l'intervention de la Commission conformément à l'article 23b) de la Loi sur la protection de la jeunesse, puisqu'il existe des raisons de croire à des lésions de droits. L'enquête portera, notamment, sur la nature des services rendus aux jeunes.

L'enquête de la Commission vise à vérifier si les droits des jeunes ont été respectés. Elle a aussi pour but de s'assurer que des mesures soient prises afin que la situation ne se reproduise pas.

Comme pour toute enquête de la Commission, le déroulement de celle-ci n'est pas public. À la fermeture de la présente enquête, la Commission pourrait rendre publiques les recommandations systémiques, le cas échéant. Les conclusions ou recommandations qui concernent la situation ou le dossier individuel d'un enfant ne sont pas rendues publiques.

Pour des fins de protection et de confidentialité, et afin de respecter le droit à la vie privée des jeunes sous la DPJ, la Commission ne fera pas d'autre commentaire au sujet de l'enquête et aucune entrevue ne sera accordée.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source :

Jack Duhaime

438 864-6763

[email protected]

Suivez-nous sur : Facebook | Twitter | Youtube | LinkedIn | Instagram

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse