La Commission des droits dévoile sa Stratégie de lutte contre le racisme sous toutes ses formes

MONTRÉAL, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rendu publique aujourd'hui sa Stratégie de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques, qui vise à accroître la portée de ses actions et à harmoniser l'ensemble des initiatives qu'elle compte mettre en place en vue de lutter toujours plus efficacement contre le racisme sous toutes ses formes.

« Cette Stratégie constitue une feuille de route essentielle qui guidera les initiatives de la Commission des droits dans les années à venir. Elle s'inscrit également dans la continuité de nombreux travaux effectués au fil des ans qui ont traité de ces importants enjeux qui affectent les personnes autochtones et les personnes racisées, dont les personnes des communautés noires et les personnes immigrantes racisées, ainsi que la société québécoise dans son ensemble », a déclaré Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte. « La mission et les mandats de la Commission la placent au cœur de plusieurs enjeux qui se posent actuellement au Québec. Au cours des vingt dernières années, le travail de la Commission a par exemple, contribué directement à la reconnaissance juridique et sociale du profilage racial », a-t-elle renchéri.

La Stratégie prévoit plusieurs initiatives concrètes, telles que le développement d'outils de collecte de données pour mieux comprendre le profil des personnes qui portent plainte à la Commission, ainsi que la mise en place de projets de recherche visant à documenter l'ampleur du racisme et de la discrimination systémiques au Québec. « De plus, des actions seront entreprises pour sensibiliser le public, diverses parties prenantes et des interlocuteurs ciblés aux effets néfastes des discours basés sur les préjugés et les stéréotypes » a ajouté le président de la Commission, Philippe-André Tessier.

La Commission souhaite également consulter et collaborer avec des organisations de défense des droits des personnes racisées, et des peuples autochtones. Par exemple, des consultations seront organisées auprès de personnes autochtones, racisées, des communautés noires ou des personnes immigrantes qui n'ont jamais utilisé les services de la Commission, afin de mieux comprendre leur perception de la Commission et de ses services et le niveau de confiance qu'elles y accordent. De plus, dans le cadre de son volet éducation, la Commission compte élargir ses partenariats avec les organismes concernés.

La Stratégie de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques de la Commission des droits est disponible en ligne : www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/Strategie_Racisme

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

