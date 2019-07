La Commission des débats des chefs dévoile le nom du producteur des débats

OTTAWA, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Le Commissaire David Johnston est heureux d'annoncer que le Partenariat canadien pour la production des débats a été choisi pour produire les deux débats des chefs lors de la prochaine campagne électorale fédérale d'octobre 2019. Le PCPD aura pour mandat de promouvoir, produire et distribuer les deux débats. Le débat anglais et le débat français auront lieu à Ottawa-Gatineau durant la deuxième semaine d'octobre. Le producteur devra s'assurer que :

Le signal du débat soit accessible gratuitement à quiconque souhaite le relayer, qu'il s'agisse d'un citoyen, d'un groupe ou d'une association quelconque.

Qu'il soit diffusé largement à la télévision, à la radio et sur toutes les plateformes numériques et les médias sociaux afin d'assurer la plus grande distribution possible aux citoyens du pays.

Que le débat soit traduit en langage des signes et sous-titré pour le bénéfice des personnes avec un handicap auditif.

Qu'il soit disponible en anglais, en français, et dans d'autres langues non-officielles

Que les débats soient produits par un large partenariat qui souscrit aux valeurs du journalisme de service public, de l'intégrité et de la production de haute qualité.

Le PCPD est formé d'un large groupe de partenaires capable d'offrir un journalisme de haute qualité à la télévision, à la radio, dans l'écrit et sur les plateformes numériques. Ce partenariat possède une riche tradition de production d'événements journalistiques de haute qualité ainsi que toute l'expertise nécessaire pour rejoindre les Canadiens sur les plateformes de leur choix. Le PCPD est composé des membres suivants :

Société Radio-Canada

La Presse

Le Devoir

L'actualité

CBC

CTV

Global

Toronto Star et Torstar chain

HuffPost Canada et HuffPost Québec

« Les débats jouent un rôle essentiel pour informer les Canadiens et les inciter à s'impliquer dans leurs communautés. Nous sommes convaincus que le PCPD possède l'expérience et l'expertise pour livrer aux Canadiens des débats informatifs, transparents et de haute qualité. Ce partenariat est en mesure de rejoindre un grand nombre de Canadiens, partout au pays, sur une grande variété de plateformes. Nous reconnaissons l'excellence de leur journalisme politique et leur intégrité professionnelle. » - David Johnston, Commissaire des débats des chefs

« Radio-Canada et ses partenaires sont honorés de la confiance que leur témoigne la Commission des débats des chefs en leur confiant la production des débats en vue de la prochaine campagne électorale fédérale. Les débats des chefs sont des moments charnières de toute campagne électorale et nous savons à quel point les Canadiens comptent sur les débats pour les aider à faire un choix éclairé, le jour du vote. Radio-Canada et ses partenaires s'engagent donc à mettre à profit leur savoir-faire multiplateforme pour offrir des débats dignes de l'exercice démocratique du 21 octobre. » - Luce Julien, Directrice générale de l'Information

Services français, Radio-Canada

Le mandat de la Commission des débats consiste à organiser deux débats des chefs lors de la campagne électorale de 2019- un en anglais et un en français, et de produire un rapport pour le Parlement qui comprendra les conclusions, les leçons et les recommandations qui serviront à déterminer l'avenir de la Commission des débats.

