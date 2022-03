Fondée en 1897, la Commission de toponymie du Canada (CTC) est l'organe national de coordination responsable des toponymes officiels au Canada. Depuis 125 ans, les noms géographiques consignent et gravent dans nos mémoires une masse d'informations culturelles et historiques sur les populations qui habitent ou se sont établies dans un lieu ou une région.

La CTC compte 29 membres, dont un président. Y sont représentés chaque autorité toponymique provinciale et territoriale ainsi que plusieurs ministères et organismes fédéraux. Les provinces et territoires ont compétence sur la dénomination d'entités géographiques comme les cours d'eau et les montagnes.

Les membres de la CTC travaillent en collaboration pour étudier, normaliser, approuver, enregistrer et promouvoir les noms géographiques officiels au Canada qui décrivent des paysages et cours d'eau, facettes visibles de notre riche patrimoine. Éléments essentiels du patrimoine culturel, les toponymes jouent aussi un rôle clé dans la sécurité et la navigation. En ce qui concerne plus particulièrement les toponymes autochtones, leur reconnaissance contribue à la préservation et à la revitalisation des cultures, de l'histoire et des langues des premiers peuples, en plus d'ajouter une pierre fondamentale à l'édifice de la réconciliation.

Membre de la Première Nation de Swan River, Rob Houle, de Kamloops (Colombie-Britannique), a été nommé conseiller autochtone de la CTC pour un mandat de deux ans se terminant en mars 2024.

Il siègera à la Commission en tant que membre à part entière avec droit de vote et contribuera activement aux discussions et aux activités de la Commission :

en participant à des groupes de travail qui se penchent sur des thèmes ou des projets liés aux pratiques de toponymie;

en donnant des conseils, des perspectives et des idées culturellement adéquates sur des questions historiques, géographiques, culturelles ou linguistiques afin d'aider la CTC à concevoir de meilleures politiques;

en améliorant la collaboration et les relations suivies avec les nations et communautés autochtones;

en aidant à l'élaboration de lignes directrices, de principes et de procédures concernant les conventions de dénomination et les toponymes autochtones;

en travaillant à la promotion et à la représentation du travail de la CTC.

M. Houle succédera à Ava Hill, qui a été la première conseillère autochtone de la CTC (de mars 2021 à mars 2022). La CTC espère recevoir des candidatures de conseillers inuits et métis.

Citations



« L'anniversaire de la Commission de toponymie du Canada est l'occasion de célébrer 125 ans de documentation et de préservation de l'histoire, des langues, de la connaissance du paysage et du patrimoine culturel du Canada. C'est aussi le moment de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été accompli et de réfléchir à notre riche histoire. Je tiens à féliciter officiellement Rob Houle pour sa nomination au poste de conseiller autochtone. À ce titre, il poursuivra le travail de reconnaissance, de préservation et de renforcement de l'histoire, des langues et des cultures autochtones au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Je suis très honoré d'entrer au service de la Commission de toponymie du Canada. Le moment est bien choisi pour redéfinir notre identité en tant que nation, et la redécouverte des toponymes autochtones joue un rôle monumental à cet égard. C'est en renouant avec la véritable histoire de ce territoire et en nous la remémorant les uns les autres que nous nous rapprocherons non seulement en tant que peuple mais également en tant que pays. C'est alors seulement que nous nous engagerons pleinement sur la voie de la réconciliation dans le respect de notre patrimoine commun. »

Rob Houle

Conseiller autochtone, Commission de toponymie du Canada

En bref

La Commission de toponymie du Canada a été mise sur pied en 1897 et est l'organe national de coordination responsable des toponymes officiels.

a été mise sur pied en 1897 et est l'organe national de coordination responsable des toponymes officiels. Ressources naturelles Canada assure le leadership et la coordination de la CTC à l'échelle pancanadienne par l'intermédiaire du Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre.

assure le leadership et la coordination de la CTC à l'échelle pancanadienne par l'intermédiaire du Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre. Les noms de lieux autochtones sont mentionnés expressément dans l'article 13 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Liens pertinents



La Commission de toponymie du Canada célèbre son 125e anniversaire

Commission de toponymie du Canada

Récits du territoire : Noms de lieux autochtones au Canada

La toponymie du Canada rend hommage aux femmes

Carte commémorative du Canada

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Ian Cameron, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]