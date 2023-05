OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - La Commission canadienne pour l'UNESCO a annoncé que Vincent Larivière sera le titulaire de la première Chaire UNESCO sur la science ouverte. Les travaux de recherche de la chaire, qui seront réalisés en collaboration avec 17 partenaires de 10 pays différents, feront avancer notre compréhension de la science ouverte sous toutes ses formes, et des répercussions de la diffusion de connaissances scientifiques à l'échelle nationale et internationale. L'annonce a été faite hier à l'occasion du 90e Congrès de l'Acfas, une association qui fait la promotion de la recherche et des sciences en français, et qui est un partenaire important de la chaire.

M. Larivière est professeur à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Il détient un doctorat en sciences de l'information (Université McGill), une maîtrise sur l'histoire de la science (UQAM) et un baccalauréat ès arts en science, technologie et société (UQAM). M. Larivière a été boursier postdoctoral au département de l'information et de la bibliothéconomie de l'Université de l'Indiana et un membre du comité consultatif sur la science ouverte de l'UNESCO.

« Promouvoir l'accès à l'information et le partage de connaissances est au cœur du travail de la Commission canadienne pour l'UNESCO dans le domaine de la science. Cette nomination appuiera la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte adoptée en 2021. Les objectifs de recherche de M. Larivière s'alignent sur les objectifs de développement durable de l'ONU, et il dispose d'un vaste réseau international dans ce domaine. Nous anticipons donc que son travail apportera une contribution positive au domaine de la recherche scientifique, au Réseau des chaires UNESCO du Canada et à la société civile canadienne. » - David Schimpky, directeur du secrétariat de la Commission canadienne pour l'UNESCO

« L'Acfas salue la création de cette chaire de recherche UNESCO. Il était naturel pour notre association d'appuyer les travaux de Vincent Larivière sur la science ouverte de façon significative et d'en être un partenaire principal. Soutenir la vie scientifique et la diffusion des savoirs en français est au cœur de notre histoire et de notre mission. L'Acfas fait la promotion des grands principes de la science ouverte, notamment en encourageant le multilinguisme dans la pratique des sciences, dans les publications scientifiques et dans les communications universitaires. » - Sophie Montreuil, directrice générale, Acfas

Qu'est-ce que la science ouverte?

Dans la Recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, la science ouverte est définie comme étant « un concept inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous, à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société, ainsi qu'à ouvrir les processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique traditionnelle ».

À propos des chaires UNESCO au Canada

Le Réseau de chaires UNESCO au Canada compte plus de 30 chaires dans 26 universités et un collège. Il jette des ponts entre les universités, la société civile, les communautés locales, les chercheurs et les décideurs politiques. C'est un incubateur établi pour l'excellence et l'innovation qui se veut une vitrine des travaux universitaires réalisés en sciences naturelles, en éducation, en culture, en communication et en information, ainsi qu'en sciences sociales et humaines. Il vise à renforcer les capacités par l'échange de connaissances, la promotion de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud, l'atteinte des objectifs de l'UNESCO, la recherche de solutions à des enjeux critiques et la mise sur pied de nouveaux programmes d'enseignements.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des spécialistes de la société civile à l'international. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

