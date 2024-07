TORONTO, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Après un court passage en salle devant un public enthousiaste au théâtre Elgin de Toronto, la nouvelle comédie musicale canadienne The Last Timbit de Tim Hortons produite par Michael Rubinoff, producteur de Come From Away, sera diffusée sur Crave dès le 12 août!

La comédie musicale The Last Timbit de Tim Hortons sera diffusée sur Crave dès le 12 août! (Groupe CNW/Tim Hortons) La comédie musicale The Last Timbit de Tim Hortons sera diffusée sur Crave dès le 12 août! (Groupe CNW/Tim Hortons) La comédie musicale The Last Timbit de Tim Hortons sera diffusée sur Crave dès le 12 août! (Groupe CNW/Tim Hortons)

The Last Timbit célèbre le 60e anniversaire de Tim Hortons et s'inspire de faits vécus en Ontario en 2010. La pièce raconte l'histoire d'un groupe de personnes de différents horizons qui se réfugient dans un restaurant Tim lors du pire blizzard de la décennie. Cette pièce musicale canadienne touchante explore les thèmes de la famille, de la communauté et de l'entraide lors de périodes difficiles.

« Nous avons adoré voir The Last Timbit prendre vie devant un public ravi à Toronto, et nous souhaitions pouvoir partager cette production spéciale avec les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre », se réjouit Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« C'était un honneur et un privilège de travailler avec certains des meilleurs comédiens du théâtre canadien pour célébrer les liens uniques et puissants que nous entretenons avec nos invités depuis 1964. »

La production Crave de The Last Timbit a été filmée pendant la représentation du spectacle à Toronto le mois dernier.

« Le grand théâtre musical raconte des histoires passionnantes. Chaque jour, dans tout le pays, des millions de Canadiens se réunissent chez Tim Hortons, où se déroulent diverses aventures du quotidien », a déclaré M. Rubinoff, qui a remporté un prix aux Olivier Awards et qui a été nommé aux Tony Awards pour Come From Away, et qui a reçu la Croix du service méritoire de la gouverneure générale du Canada pour son rôle dans la création du spectacle.

« The Last Timbit est une célébration de l'esprit de communauté qui surprendra et ravira le public par son émotivité et par son humour. »

The Last Timbit met en vedette Chilina Kennedy (Broadway : Beautiful: The Carole King Musical), Andrew Broderick (Stratford Festival et Stratford Festival), Eric Craig (Broadway : Paradise Square), DeAnn deGruijter (Stratford Festival et Shaw Festival), Sara Farb (Broadway : Harry Potter and the Cursed Child), Barbara Fulton (Toronto : Come From Away), Kaya Kanashiro (CBC : Sort Of), Peter Millard (Shaw Festival), Danté Prince (Stratford Festival), Kimberly‑Ann Truong (Broadway : Miss Saigon) et Jake Epstein (Broadway : Beautiful: The Carole King Musical).

La pièce The Last Timbit comprend une musique et des paroles d'Anika Johnson et de Britta Johnson, un scénario de Nick Green, une mise en scène de Brian Hill, une chorégraphie de Genny Sermonia, des orchestrations et une supervision musicale de Lynne Shankel, une direction musicale de Jonathan Corkal‑Astorga, une conception des décors et des costumes de Kelly Wolf, des éclairages de Jareth Li, une conception sonore de Josh Liebert, une gestion de la production par Ray Salverda, une gestion de la scène par Seren Brooke Lannon et une direction générale par Rob Richardson, producteur associé.

La marque mondiale de style de vie Roots Corporation est le partenaire de la garde-robe et de la marchandise pour The Last Timbit. Dans le cadre de ce partenariat, les stylistes de Roots ont travaillé avec la conceptrice des costumes pour refléter la personnalité des personnages en sélectionnant une garde-robe qui mettait en valeur leur style individuel, tout en soulignant le savoir‑faire artisanal de ses collections de vêtements et de cuir.

Des produits dérivés The Last Timbit en édition limitée, créés en partenariat avec Roots, sont offerts en ligne sur la Boutique Tim.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

CONTACT : [email protected]