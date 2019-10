La combinaison Tafinlar(MD) et Mekinist(MD), comme traitement adjuvant ciblé, est maintenant remboursée au Québec(i) pour les patients atteints de mélanome porteur de la mutation BRAF V600 et présentant une atteinte ganglionnaire

Traitement combiné ciblé visant à prévenir la récidive du cancer après résection chirurgicale de la tumeur

Premier traitement adjuvant ciblé contre le mélanome couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

DORVAL, QC, le 8 oct. 2019 /CNW/ - Novartis a le plaisir d'annoncer que le traitement adjuvant combiné TafinlarMD (dabrafénib) et MekinistMD (tramétinib), visant à prévenir la récidive du mélanome à la suite d'une résection chirurgicale chez les patients éligibles atteints d'un mélanome exprimant une mutation V600 du gène BRAF, est maintenant inscrit au régime public d'assurance médicaments du Québecii. L'utilisation de la combinaison de ces deux agents anticancéreux de Novartis comme traitement ciblé sera remboursée pour les patients qui correspondent à des critères précis.

« Avoir cette option de traitement ciblé pour les patients atteints d'un mélanome porteur de la mutation BRAF V600 après leur chirurgie est une avancée importante en vue de prévenir la récidive de cette maladie dont le risque de rechute est très élevé, » a déclaré le Dr Joël Claveau, dermatologue à la Clinique du mélanome et des cancers cutanés au Centre hospitalier universitaire, Hôtel-Dieu de Québec (Québec). « Le traitement du mélanome nous oblige à toujours rechercher de nouvelles solutions; il est donc essentiel de disposer d'options thérapeutiques novatrices pour différents patients atteints de mélanome. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les patients québécois atteints d'un mélanome. »

On estime que 7 800 Canadiens recevront un diagnostic de mélanome cette annéeiii. Environ la moitié de tous les cas de mélanome présentent des changements (mutations) au gène BRAF, plus particulièrement la mutation BRAF V600E ou BRAF V600Kiv.

« Nous sommes ravis de cette décision du gouvernement du Québec d'offrir ce traitement ciblé aux patients admissibles. Notre engagement en matière de soins contre le cancer consiste notamment à offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients afin qu'ils puissent vivre mieux et plus longtemps avec la maladie », a déclaré Christian Macher, Président national et directeur général, oncologie chez Novartis Pharma Canada inc.

Santé Canada a déjà approuvé l'utilisation de la combinaison TafinlarMD et MekinistMD pour traiter les patients atteints d'un mélanome exprimant une mutation V600 du gène BRAF et présentant une atteinte ganglionnaire, à la suite d'une résection complète de la tumeur et pour le traitement des patients atteints d'un mélanome exprimant une mutation V600 du gène BRAF non résécable ou métastatiquei.

Renseignements importants sur l'innocuité de TafinlarMD (dabrafénib) + MekinistMD (tramétinib)

Les renseignements posologiques complets de TafinlarMD et de MekinistMD sont disponibles à l'adresse suivante : www.novartis.ca.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2018, l'entreprise a investi 52 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site : www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis repense la médecine en vue d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En tant que chef de file mondial parmi les entreprises pharmaceutiques, Novartis fait appel à des technologies scientifiques et numériques novatrices en vue de créer des traitements de transformation dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les plus grandes entreprises au monde investissant dans la recherche et le développement. Les produits Novartis bénéficient à plus de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale et nous trouvons continuellement des moyens novateurs afin d'élargir l'accès à nos plus récents traitements. Environ 108 000 employés de plus de 140 nationalités différentes travaillent chez Novartis partout dans le monde. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site www.novartis.com.

Tafinlar et Mekinist sont des marques déposées.

Références

___________________

i Novartis Pharma Canada inc., monographies de TafinlarMD et MekinistMD, le 12 avril 2019.

ii Régie de l'assurance maladie Québec (RAMQ). Liste des médicaments en vigueur 2 octobre (2019). Consulté le 8 octobre 2019 à l'adresse http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/2019/liste_med_2019_10_02_fr.pdf

iii Société canadienne du cancer. Statistiques sur le mélanome. Consulté le 8 octobre 2019 à l'adresse https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/skin-melanoma/statistics/?region=on

iv Société canadienne du cancer. Médicaments ciblés employés pour le mélanome. Consulté le 8 octobre 2019 à l'adresse http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/skin-melanoma/treatment/targeted-therapy/?region=on

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Renseignements: Novartis - Relations avec les médias : Daphne Weatherby, Communications corporatives Novartis, +1 514 633-7873, Courriel : camlph.communications@novartis.com

Related Links

http://www.novartis.ca