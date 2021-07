OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont approuvé une demande officielle d'aide fédérale de la province de la Colombie-Britannique afin d'appuyer leurs efforts pour combattre les feux de forêt et accroître les ressources fédérales déjà sur le terrain.

La Colombie-Britannique connaît actuellement une saison des feux de forêt bien au-dessus de la moyenne saisonnière et a déployé toutes les ressources provinciales et locales disponibles pour répondre aux incendies dans toute la province, particulièrement dans les parties sud et centre de la province.

En réponse à cette demande d'aide, les Forces armées canadiennes enverront jusqu'à 350 personnes supplémentaires en renfort pour éteindre et surveiller les points chauds des incendies confinés.

Depuis le début du mois de juillet, les Forces armées canadiennes fournissent un appui aérien pour le transport du personnel, des fournitures et du matériel à destination et en provenance des zones touchées par des feux de forêt dans toute la province, ainsi que pour l'évacuation en cas d'urgence.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille à coordonner l'intervention fédérale en cas de feux de forêt en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du pays. Les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux afin de coordonner et de planifier tous les détails de cette aide.

« Les Britanno-Colombiens peuvent être assurés qu'il existe des mécanismes fédéraux et provinciaux solides pour s'assurer que nous travaillons ensemble pour protéger les Canadiens contre les feux de forêt et d'autres catastrophes naturelles. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier les partenaires à tous les ordres de gouvernement qui ont répondu, en particulier le personnel de lutte contre les incendies au sol et dans les airs, de leur engagement envers la sécurité de tous les Canadiens. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les membres des Forces armées canadiennes travaillent avec BC Wildfire Service pour les aider à combattre les feux de forêt, et maintenant que la Colombie-Britannique a besoin de plus d'aide, nous serons présents. Nous envoyons jusqu'à 350 membres des Forces armées canadiennes pour aider le personnel de BC Wildfire Service dans leurs efforts cruciaux. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« La province déploie toutes les ressources disponibles pour intervenir en cas de feux de forêt à l'intérieur de la Colombie-Britannique et nous sommes reconnaissants de l'aide supplémentaire du gouvernement fédéral. L'appui aérien des Forces canadiennes s'est déjà révélé précieux pour transporter les équipes et l'équipement dans toute la province et pour aider les évacuations préventives. »

- Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique

Jusqu'à présent cette saison, 4 447 feux de forêt ont brûlé plus de 2 millions d'hectares de terres au Canada , soit bien au-dessus de la moyenne sur dix ans de 3 452 feux sur 1,5 million d'hectares.

, soit bien au-dessus de la moyenne sur dix ans de 3 452 feux sur 1,5 million d'hectares. Le danger global d'incendie continuera de se développer jusqu'à la mi-août.

Les Forces armées canadiennes ont déjà déployé deux hélicoptères CH-146 Griffon et deux hélicoptères CH-147 Chinook pour transporter du personnel et de l'équipement à l'intérieur et à l'extérieur des zones touchées par les incendies, et pour offrir un transport aérien d'urgence aux fins d'évacuation.

Le personnel des Forces armées canadiennes fournira maintenant de l'aide pour les tâches suivantes :

aider le personnel de BC Wildfire Service (BCWS) qui maintient les lignes d'arrêt des incendies;



supprimer les points chauds afin de s'assurer que les incendies sont complètement éteints;



travailler avec les équipes de lutte contre les incendies du BCWS afin de construire de nouvelles lignes d'arrêt pour les incendies prioritaires.

