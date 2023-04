La collecte des résidus alimentaires sera offerte partout dans le Sud-Ouest d'ici 2024

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'entreprendre, dès le 1er mai prochain, le déploiement progressif de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus, de même que dans les industries, les commerces et les institutions (ICI). Il s'agit de la dernière étape d'implantation de la collecte brune qui permettra à l'Arrondissement d'offrir ce service sur l'ensemble de son territoire d'ici 2024.

M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et les membres du conseil d'arrondissement, ont remis un bac de comptoir à des citoyennes dans le cadre du déploiement progressif de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus, de même que dans les industries, les commerces et les institutions (ICI) à partir du 1er mai 2023. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest)

Cette action découle du Plan d'action local en transition écologique du Sud-Ouest , qui s'arrime avec la Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec et le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal .

Citation : « Face à l'urgence climatique, un changement d'habitude s'impose. Nous devons adopter un mode de vie qui tend vers le zéro déchet sous toutes ses formes, notamment en valorisant nos restes de table et aussi en évitant le gaspillage des aliments. Actuellement, seulement 6 % des matières générées par les résidents du Sud-Ouest passent par la collecte de résidus alimentaires. Nous pouvons faire plus pour notre environnement, et contribuer à sortir les résidus alimentaires de nos poubelles en participant à la nouvelle collecte constitue un geste important. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Bien que toutes et tous soient convaincus qu'il faut individuellement et collectivement faire plus pour notre environnement, nous vous rappelons qu'en vertu du Règlement sur les services de collecte (16-049) de la Ville de Montréal, il est interdit de jeter les résidus alimentaires dans les ordures ménagères, de sortir les bacs à la rue hors des heures de collecte permises ou d'endommager volontairement les outils de collecte sous peine d'amende.

Faits saillants :

Dès le 1 er mai, les immeubles ciblés des quartiers de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri pourront bénéficier de la collecte des résidus alimentaires.

L'Arrondissement du Sud-Ouest terminera le déploiement des collectes des résidus alimentaires en 2024, selon un calendrier progressif :

Pointe-Saint-Charles : Automne 2023

Saint-Paul et Émard : Printemps 2024

Griffintown : Automne 2024

